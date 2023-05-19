В ГУР рассказали, сколько 'Калибров', 'Кинжалов' и Х-101 может производить Россия за месяц

Государство-террорист Россия наладило производство ракетного вооружения, несмотря на международные санкции. Сейчас РФ в состоянии производить около 25 "Калибров" в месяц, Х-101 – 35 единиц, "Кинжалов" – две единицы в месяц, баллистических ракет 9М723 до "Искандер-М" – пять единиц.

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Об этом в комментарии "РБК-Украина" рассказал заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий. Он отметил, что обломки примененных агрессором ракет указывают, что они только сошли с конвейера и были изготовлены не ранее I квартала 2023 года.

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