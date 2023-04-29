Игнат: у России осталось немного ракет, но они медленно производят их дальше

Пока в России осталось немного ракет. Однако страна-агрессор продолжает их производить, хотя и медленно.

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Об этом в эфире всеукраинского телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он пояснил, что поскольку ракеты – это высокотехнологичное оружие, поэтому для их изготовления нужно определенное время.

"Мы знаем, что немного ракет осталось у россиян, хотя они продолжают их производить", – сказал Игнат.

Он пояснил, что остатки ракет, которые российские оккупанты применили при последних атаках, свидетельствуют, что они свежие. В частности, они были изготовлены осенью и зимой.

Однако темпы производства невысокие. "Это высокотехнологичное оружие, и оно быстро не производится", – объяснил Игнат.

Следует отметить, что Россия, вероятно, отходит от ударов большой дальности по Украине. В атаке, состоявшейся 28 апреля – первой с начала марта 2023 года, участвовало меньшее количество ракет, чем в зимний период, и вряд ли она была направлена на энергетическую инфраструктуру Украины.

Защитники украинского неба к утру 28 апреля сбили 21 российскую крылатую ракету и два беспилотника, которыми Россия атаковала ряд регионов. Всего враг осуществил 23 пуска ракет разного базирования.

Но в результате ракетного удара РФ по многоэтажке в Умани Черкасской области погибли не менее 23 человек. Среди них – шесть детей, самой молодой жертве российского ракетного удара в Умани было всего 1,5 года.

Напомним, российская террористическая армия стала применять для ударов по Украине управляемые ракеты иранского производства. Речь идет о противотанковых ракетных комплексах Dehlaviуeh, произведенных в Иране, фактически являющихся клонами российского ПТРК "Корнет".

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты рассчитывают логику срабатывания украинского ПВО и пытаются сделать свои средства поражения максимально незаметными. По этой причине в море долго дежурили подводные ракетоносители.