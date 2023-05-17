В РФ арестовали уже трех разработчиков гиперзвуковых ракет "Кинжал" по делу о госизмене
Доктор технических наук и разработчик гиперзвуковых ракет "Кинжал" Валерий Звегинцев был включен в дело о государственной измене. Ранее уже были арестованы два других ученых из того же Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения РАН по обвинению в государственной измене.
Об этом сообщают росСМИ. Стоит отметить, что основной целью работ данных инженеров было создание перспективных гиперзвуковых ракетных комплексов для армии РФ.
"За последний год трое выдающихся ученых-аэродинамиков нашего института – Анатолий Александрович Маслов, Александр Николаевич Шиплюк и Валерий Иванович Звегинцев – были арестованы по подозрению в совершении преступления по самой суровой статье уголовного кодекса – "Государственная измена". Все они известны своими блестящими научными результатами", – сказано в открытом письме сотрудников учреждения.
Как говорится в источнике, летом прошлого года стало известно о возбуждении уголовных дел против директора Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) по имени Александр Шиплюк и главного научного сотрудника института по имени Анатолий Маслов. Оба ученых в настоящее время находятся под стражей в Следственном изоляторе "Лефортово".
Звегинцев, ставший третьим арестованным по обвинению в госизмене сотрудником ИТПМ, был задержан около трех недель назад и находится под домашним арестом.
Что вменяется арестованным ученым – официально не сообщается, поскольку материалы уголовных дел по статье о госизмене всегда закрыты.
По данным росСМИ, Звегинцев был задержан за публикацию на тему газовой динамики в зарубежном научном журнале.
Как сообщал OBOZREVATEL, в России арестовали директора Института теоретической и прикладной механики Александра Шиплюка по делу о государственной измене. Силовики провели обыски в учреждении, а подозреваемого отправили в СИЗО. Стоит отметить, что основной целью работ Шиплюка было создание перспективных гиперзвуковых ракетных комплексов.
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