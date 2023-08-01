В Госдуме России предложили нанести удар по монументу 'Родина-мать' в Киеве и назвали главную цель

В российской Государственной думе после второй за несколько дней атаки дронов на Москву размечтались об ударе "по символам украинской столицы". К "символам" Киева там отнесли монумент "Родина-мать" и улицу Банковая, на которой расположен Офис президента Украины.

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С предложением атаковать монумент и Банковую выступил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев. По его мнению, атаки на высотки "Москва-Сити" направлены на то, чтобы "посеять страх и сомнение" в головах россиян.

В своем Telegram-канале представитель государства-агрессора выдал, что Украина якобы атаковала высотки "Москва-Сити" как некий символ российской столицы. Огромные здания пафосного делового центра, по его мнению, являются воплощением "новой, успешной России".

"Понятно, что эти удары не несут никакого военного толка, участившиеся атаки носят исключительно информационный характер. Враг воюет с нашими символами. Ранее они атаковали одну из башен Кремля, теперь поняли, что куда более жирная и доступная цель – московские небоскребы. "Москва-Сити" – символ новой столицы, успешной России, строящейся уже в XXI веке. У х*хлов этого нет, поэтому их потуги можно понять. Таким образом они пытаются посеять страх и сомнение в головах наших граждан", – выдал Гурулев.

По его мнению, напугать россиян ударами по российской территории никому не удастся, ведь "российский народ не из пугливых". Сам Гурулев размечтался, как бы "напугать" украинцев. По его мнению, после полутора годов постоянных ударов, в частности по жилым домам, которые лишь усилили решимость народа Украины противостоять агрессору, нас напугает удар по монументу "Родина-мать".

В частности, Гурулеву очень мешает герб Украины, который сменит на этом советском монументе серп и молот.

"Предлагаю брать тем же методом, но делать это намного жёстче. Понятно, что чисто "информационные" удары далеко не наш профиль, ВС РФ работают на эффективность. Но, думаю, искореженный щит "Родины-матери" вместо треклятого трезубца сейчас был бы очень кстати, вполне эта тема вписалась бы в общую работу по денацификации. У нас красиво по нему навернуть есть все возможности", – размечтался депутат.

Не оставляет он мечтаний и об ударе по "центру принятия решений" на Банковой.

"Про удары по Банковой я уже язык счесал говорить, чтобы деятели оттуда вообще солнечного света не видали, не вылезали из бункеров", – "грозно" выдал Гурулев.

Он упомянул курсирующую в российском инфополе информацию о том, что часть беспилотников, в очередной раз прилетевших в Москву, якобы запускали из Тверской области, а также участившиеся попытки поджогов военкоматов. Для причастных к этим действиям Гурулев требует "публичной порки".

"Внутри страны много сволочи, которая готова и работает против нас. Кто продался за 30 сребреников, кто-то просто тупой и не понимает, что пытается работать на разрушение своей страны. Считаю, что по каждому из этих случаев нужна публичная порка. На скамье подсудимых мы должны видеть не только террористку Трепову, а всех деятелей, даже тех, кто максимум подкоптил стену военкомата. Чтобы другим неповадно было", – разошелся так называемый политик.

Закончил он свой пост мантрой о том, что "цели СВО будут достигнуты".

"В остальном, конечно, все эти диверсии никак не повлияют на исход специальной военной операции. Враг будет разбит, победа будет за нами", – написал Гурулев.

Напомним, ранним утром 1 августа в столице РФ снова пожаловались на атаку БпЛА. После атаки из башни "Москва-Сити" начал валить дым.

В российском минобороны традиционно отчитались о "пресечении" атаки и заявили, что часть БпЛА смогли сбить, а один "подавили" средствами РЭБ, и именно он якобы рухнул в пафосном деловом центре.

Однако подобные заявления вызвали скепсис даже у россиян, которые заинтересовались, каким образом "подавленный" дрон смог попасть в ту же башню, которая была повреждена вследствие предыдущей "безуспешной" атаки несколько дней назад.

В атакованной БпЛА башне "Москва-Сити" расположены три министерства России и несколько других госучреждений.