Отчисляют из вузов и передают данные в военкоматы: студенты из России жалуются, что их склоняют к подписанию контракта с ВС РФ

Студент одного из университетов страны-агрессора России пожаловался, что руководство учебного заведения заставляет учащихся посещать пропагандистские занятия. За отказ студентов грозят отчислить и заставить подписать контракт с оккупационными российскими вооруженными силами.

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Об этом сообщил в Telegram украинский канал Freedom. Журналисты утверждают, что студент связался с ними через чат-бот и рассказал о ситуации.

По словам россиянина, он, а также его одногруппники, отказались посещать подобные занятия, после чего их вызвали "на ковер" в деканат. Во время беседы декан угрожал принудить к подписанию контракта в ВС РФ в случае продолжения пропуска "патриотических" занятий.

Принуждение, как сказал студент, якобы будет проходить путем отчисления из университета и передачи информации в военкомат.

"В разговоре со студентами декан сообщил, что от вышестоящих органов пришло указание о том, чтобы принуждать студентов идти на службу по контракту", – говорится в сообщении.

Как рассказали журналисты, студент страны-агрессора также заявил, что к подписанию контракта с оккупационными российскими войсками принуждают также студентов других университетов страны-агрессора.

Как сообщал OBOZREVATEL, владелец российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что мобилизоваться должны все жители страны-агрессора РФ. И речь не только о тех, кто идет воевать против Украины, а обо всем российском обществе, поскольку, по словам "повара Путина", сейчас идет "война за существование России".

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