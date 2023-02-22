В Госдуме приняли закон о приостановке участия России в договоре о ядерном оружии

Депутаты Госдумы России в среду, 22 февраля, большинством голосов приняли закон о приостановке участия страны-агрессора в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-III).

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Решение по документу, который внес на рассмотрение президент РФ Владимир Путин, в российском парламента поддержали единогласно – 401 из 401 проголосовавшего.

Согласно принятому закону, участие России в ДСНВ-III приостанавливается, а решение о возобновлении участия будет принимать Путин.

Соглашение между РФ и США о взаимном сокращении ядерных вооружений 8 апреля 2010 года подписали президенты Дмитрий Медведев и Барак Обама в Праге. В январе 2021 года страны продлили договор до 5 февраля 2026 года.

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