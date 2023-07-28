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В домах задрожали окна: в Ростовской области упала ракета – СМИ

Дарья Дурова
Новости России
2 минуты
1,4 т.
В Ростовской области упала ракета

На территории России в ночь на 27 июля близ хутора Зазерский Тацинского района Ростовской области упала ракета. Из-за этого сгорело поле, о пострадавших не сообщается.

Видео дня

Об инциденте рассказало одно из местных СМИ, показав фотографии с места "ЧП". По его данным, ракета прилетела в землю примерно за 15 км от населенного пункта.

Авиационное топливо загорелось и спровоцировало крупный пожар. Уничтожено 2 га посевов.

"Местные жители сообщают, что грохот был настолько сильным, что у многих хуторян задрожали стекла", – сказано в статье.

Фрагменты ракеты
След на земле

Российское пропагандистское издание отметило, что "специализированные ведомства случившееся не комментируют".

Хутор Зазерский на карте
Населенный пункт Зазерский в Ростовской области РФ

Место падения боеприпаса является непрямым доказательством того, что эта ракета принадлежит ВС РФ. Так, расстояние от хутора Зазерский до границы России с оккупированной территорией Украины превышает 120 километров. О типе ракеты данных пока что нет.

Расстояние до границы

Как ранее писал OBOZREVATEL:

– В селе Тюнгур Алтайского края РФ 27 июля упал вертолет Ми-8. Вследствие аварии, предварительно, погибли шесть человек, еще семь получили ранения. По словам очевидцев, геликоптер зацепился за линию электропередачи, рухнул вниз и загорелся.

– На Брянщине (РФ) вечером 21 июля подорвались российские саперы, которые проводили минирование территории близ границы с Украиной. Двое из них "задвухсотились", один получил ранения и был госпитализирован в Трубчевскую центральную районную больницу.

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