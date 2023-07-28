В домах задрожали окна: в Ростовской области упала ракета – СМИ

На территории России в ночь на 27 июля близ хутора Зазерский Тацинского района Ростовской области упала ракета. Из-за этого сгорело поле, о пострадавших не сообщается.

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Об инциденте рассказало одно из местных СМИ, показав фотографии с места "ЧП". По его данным, ракета прилетела в землю примерно за 15 км от населенного пункта.

Авиационное топливо загорелось и спровоцировало крупный пожар. Уничтожено 2 га посевов.

"Местные жители сообщают, что грохот был настолько сильным, что у многих хуторян задрожали стекла", – сказано в статье.

Российское пропагандистское издание отметило, что "специализированные ведомства случившееся не комментируют".

Место падения боеприпаса является непрямым доказательством того, что эта ракета принадлежит ВС РФ. Так, расстояние от хутора Зазерский до границы России с оккупированной территорией Украины превышает 120 километров. О типе ракеты данных пока что нет.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

– В селе Тюнгур Алтайского края РФ 27 июля упал вертолет Ми-8. Вследствие аварии, предварительно, погибли шесть человек, еще семь получили ранения. По словам очевидцев, геликоптер зацепился за линию электропередачи, рухнул вниз и загорелся.

– На Брянщине (РФ) вечером 21 июля подорвались российские саперы, которые проводили минирование территории близ границы с Украиной. Двое из них "задвухсотились", один получил ранения и был госпитализирован в Трубчевскую центральную районную больницу.

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