Задел провода, упал и загорелся: в российском Алтае разбился вертолет Ми-8, погибли шесть человек. Фото и видео

В Алтайском крае РФ упал вертолет Ми-8. Вследствие крушения, предварительно, погибли 6 человек, еще 7 получили ранения.

Видео дня

Как сообщают росСМИ, вертолет разбился в селе Тюнгур. По словам очевидцев, он зацепился за линию электропередач, рухнул и загорелся (фото и видео размещены внизу новости).

Известно, что полет осуществляла авиакомпания "АлтайАвиа", в вертолете находились туристы.

Точное количество пострадавших уточняется, на месте работают пожарно-спасательные подразделения, заявили в российском МЧС.

В "Росавиации" сообщили, что на борту вертолета было 15 человек: три члена экипажа и 12 пассажиров. Рейс был коммерческим, туристы летали на гору Белуха, пишут местные СМИ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В сети показали спутниковые фото с последствиями взрывов в селе Веселое в Крыму 24 июля. На них заметны следы сильного пожара.

– В Греции разбился пожарный самолет во время тушения лесного пожара. Трагедия произошла на острове Эвбея в Эгейском море.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!