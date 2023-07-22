В Брянской области РФ насмерть подорвались российские саперы: что случилось

На Брянщине (РФ) вечером 21 июля подорвались российские саперы. Двое из них "задвухсотились", один получил ранения и был госпитализирован в Трубчевскую центральную районную больницу.

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Военнослужащие страны-агрессора проводили минирование территории близ границы с Украиной, когда прогремел взрыв. Об этом инциденте в субботу, 22 июля, сообщил в Telegram проект ASTRA.

Журналисты заявили, что три сапера подорвались во время установки мины на территории Трубчевского района близ села Знобь. Двое погибли на месте, третий выжил. О тяжести его состояния информации нет.

Известно, что саперы служили в российской армии по контракту.

Добавим: Знобь находится в южной части Брянской области России на правом берегу реки Знобовки. Граничит с Сумской областью Украины. Расстояние от села к украинской границе по прямой составляет меньше километра.

Согласно открытым данным, население села Знобь в 2010 году составляло 17 человек, а в 2021-м – ноль.

Как писал OBOZREVATEL, 22 июля вооруженный мужчина в военной форме проник на территорию дома в элитном коттеджном комплексе "Шервуд" в Московской области. Он взял в заложники двух сотрудников частного охранного предприятия и полицейского, вел себя неадекватно и заявлял, что недавно вернулся с войны в Украине. Оккупант был нейтрализован российскими силовиками.

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