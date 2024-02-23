В российском Томске детей поздравили с так называемым "днем защитника". В одном из детсадов города администрация сделала стенд с стихами об "эсвео", рисунками детей и фотографиями захватчиков. Однако среди изображений оккупантов была размещена фотография с украинским защитником.

Об этом пишут российские паблики. Фото стенда с изображением бойца "Азов" сделало издание "Говорит Немосква". В томских пабликах отмечается, что фото украинца из экспозиции уже удалено.

Отобранный для стенда кадр впервые был обнародован в 2015 году, в украинской подборке "Папа вернулся с войны! Трогательные фото дождавшихся украинских детей".

В РФ 12-я бригада специального назначения "Азов" считается "террористической организацией", ее символика была признана экстремистской и запрещена. За размещение такого фото в публичном месте в России можно сесть за решетку на срок до пяти лет.

Так или иначе, а жителям Томской идея такого приветствия не понравилась, даже несмотря на присутствие на стенде запрещенной в РФ символики. "Уже нет сил смотреть, как детям в детском саду засирают мозги. По украшенной таким образом лестнице ходить невозможно, волосы каждый раз шевелятся. В этом году хоть меньше налепили агиток", – цитирует издание местных жителей.

Как сообщал OBOZ.UA, россияне грабят могилы ликвидированных на войне в Украине захватчиков. Люди раскапывают могилы и уносят из них ценные вещи, которые родственники погибших военных преступников оставляют в гробах. И это почему-то не нравится российским чиновникам.

Также в России на войну начали вербовать женщин, отбывающих наказание в российских тюрьмах и колониях. Особенно активно этот процесс идет несколько последних месяцев.