В Чечне взорвалась АЗС: разгорелся гигантский пожар. Фото и видео

Днем 12 октября в столице Чечни Грозном прозвучал мощный взрыв. Взорвалась автозаправочная станция возле колледжа: там начался пожар, а впоследствии произошла повторная детонация.

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Известно о раненых и погибших вследствие взрыва. Об этом пишут российские СМИ.

"В столице Чечни произошёл сильный взрыв на автозаправке возле колледжа. О погибших и раненых пока не сообщалось. Заправка детонирует до сих пор, сообщают очевидцы", – гласило одно из первых сообщений, посвященных происшествию, вскоре после взрыва.

Известно, что взрыв произошел в Ахматовском районе города Грозный на проспекте Мохаммеда Али. Местные паблики сообщали, что огонь охватил все здание.

К 15:30 по киевскому времени появились первые данные о пострадавших: к тому моменту было известно, что травмы получили минимум четыре человека. В их числе – женщина с ребенком, в которых попал отброшенная взрывной волной цистерна: она залетела в двор жилого дома. Однако некоторые российские паблики-миллионники упорно отрицали наличие пострадавших.

Впоследствии же пропагандисты признали гибель четырех человек.

"Двое детей и двое взрослых погибли при взрыве на АЗС в Грозном. По предварительным данным, погибшим детям было 5 и 6 лет. Личности погибших пока не установлены. Была ли это семья, тоже на данный момент неизвестно", – гласило сообщение в одном из пабликов.

Также появились сообщения о том, что на АЗС произошла повторная детонация. Также в сети появилось видео, зафиксировавшее "момент детонации колонок" и панические попытки людей убежать подальше от места пожара.

Ближе к 16:00 по Киеву начали появляться сообщения о "локализации" огня. Он, как следует из сообщений и видео, уничтожил АЗС полностью. На месте представители МЧС РФ приступили к разбору завалов.

Пропагандисты РФ со ссылкой на источники в экстренной службе сообщили, что "по предварительным данным, причиной пожара могла стать детонация бензовоза или цистерны с топливом". Позже появилась также версия о взрыве "цистерны с газом".

От первой цистерны загорелась вторая, пожарные принялись заливать ее водой, чтобы избежать еще одного сильного взрыва.

Этот же источник подтвердил, что пострадали "несколько человек".

Напомним, ранее в сети появились спутниковые снимки последствий поражения складов с "Шахедами" под Ейском: он был поражен украинскими дронами 9 октября.

В тот же день в российском Карачеве Брянской области раздались взрывы на 67-м складе БК Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) минобороны России.

В ISW оценили последствия "бавовны" и подчеркнули, что удары Украины по складам БК могут поставить Россию перед сложным выбором.

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