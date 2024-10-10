Кадыров объявил кровную месть миллиардеру Керимову и двум депутатам Госдумы – росСМИ

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил близкого к Кремлю российского миллиардера и сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова и депутатов Госдумы страны-агрессора Бекхана Барахоева и Ризвана Курбанова в том, что они якобы готовили его убийство и анонсировал кровную месть. Конфликт между ними начался после перестрелку в офисе российского маркет-плейса Wildberries в Москве.

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О кровной мести чеченский главарь заговорил во время совещания с силовиками, где обсуждали конфликт вокруг Wildberries. Перевод его слов с чеченского языка приводят росСМИ. При этом, одни пишут, что Кадыров только пригрозил объявить кровную месть, а другие, что объявил.

"Они заказали меня. Чтобы меня убить.. Я официально говорю, я официально заявляю кровную месть Барахоеву, и если он не докажет, и Сулейману Керимову, Курбанову Ризвану. Потому что я кавказец, я чеченец. Я свое возвращаю домой", – такой перевод приводит "Агентство".

А ТАСС публикует такую цитату кремлевской марионетки в Чечне: "Если они не докажут обратное (что не заказывали убийство Кадырова. - Ред.), я официально объявляю кровную месть Барахоеву, Керимову Сулейману, Курбанову Ризвану. Есть свидетели, есть люди, у которых они заказывали, спрашивали, за сколько вы можете принять заказ".

Что известно о конфликте вокруг Wildberries

Кадыров участвует в конфликте вокруг Wildberries на стороне Владислава Бакальчука. Бизнесмен судиться со своей уже бывшей женой Татьяной Ким, которой принадлежи принадлежит 99% акций маркетплейса, ему – 1%. Конфликт начался летом 2024 года, когда было объявлено о слиянии Wildberries с оператором наружной рекламы Russ (по данным СМИ, за этой компанией стоит Керимов).

Кадыров открыто поддержал Владислава, попросив соратников "помочь вернуть супругу и бизнес в семью".

18 сентября Бакальчук вместе с группой поддержки попытался прорваться в офис компании, но был встречен охраной Wildberries. В результате завязавшейся перестрелки погибли два выходца из Ингушетии, семь получили ранения. В республике посчитали, что они были убиты кадыровцами, а по делу о перестрелке были арестованы как минимум шесть выходцев из Чечни.

Кровная месть в Чечне

Еще в 2010 году чеченский главарь говорил о прекращении практики кровной мести в Чечне и создал специальную комиссию по примирению кровников. Уже в следующем году он объявил, что комиссия выполнила свою задачу и, потому что "все конфликты на почве кровной мести были урегулированы".

Уже в 2020-х Кадыров лично вернулся к практике публичного объявления кровной мести и поручил спикеру парламента Чечни Магомеду Даудову объявить кровную месть родным уроженцев Ингушетии, убитых в Грозном в ходе стычки с сотрудниками ППС.

30 декабря 2023 года Кадыров на совещании с силовиками заявил, что родственники людей, подозреваемых в экстремизме, несут ответственность за их преступления. "Никакой отказ родственников не работает, пока мы не убьем кого-то из их семьи и не заберем право кровной мести", – сказал он тогда.

А в 2022 году он предлагал объявить кровную месть Владимиру Зеленскому, объясняя, что такая практика не "пережиток средневековья", а "единственный и максимально действенный инструмент сдерживания агрессии и безрассудства".

Слова Кадырова подпадают под статью УК страны-агрессора

В Уголовном кодексе РФ есть статья 119 "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". Среди отягчающих обстоятельств указывается использование интернета и служебного положения (и то и другое подходит под ситуацию с главой Чечни).

Если бы суд счел, что Кадыров угрожал Керимову и двум депутатам Госдумы убийством – главе Чечни грозило бы лишение свободы на срок до пяти лет.

Кровная месть с 2007 года упоминается в Уголовном кодексе РФ. Мотив кровной мести считается отягчающим обстоятельством. По закону такое убийство могло бы наказываться вплоть до смертной казни, если бы Россия не ввела мораторий на ее применение.

Как сообщал OBOZ.UA, жителей Чечни, которые совершили какое-либо правонарушение, решили отправлять на войну против Украины вместо административной ответственности. Такое наказание для них придумал глава республики Рамзан Кадыров.

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