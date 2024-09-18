В Москве произошла стрельба вблизи Кремля: есть погибшие, задержаны десятки человек. Видео

В центре Москвы 18 сентября произошла стрельба около главного офиса российского маркетплейса Wildberries в бизнес-центре "Романов двор", который находится недалеко от Кремля. Двое человек погибли, также есть от двух до семи раненых.

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Глава компании Татьяна Бакальчук (которую в Forbes называют самой богатой женщины России) пожаловалась на попытку рейдерского захвата со стороны мужа Владислава Бакальчука. Отметим, что Wildberries – это крупнейший в РФ онлайн-ритейлер, который находится под санкциями Украины и Польши за косвенную поддержку кремлевской агрессии.

Пропагандистские источники заявляли сперва об одном погибшем. Вскоре стало известно о смерти одного из госпитализированных.

В СМИ распространяется версия, что жертвы были сотрудниками охраны. По неофициальным данным, погибли 28-летний Ислам-Бек Эльмурзиев и 41-летний Адам Алмазов. Оба якобы были радикальными исламистами.

"Сегодня группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попытались захватить офисы Wildberries в Москве", – пожаловалась основательница компании.

В полицию доставлено около 30 человек. В свою очередь Бакальчук, муж руководительницы Wildberries, утверждает: мол, он приехал на Романов переулок с коллегами и "был атакован службой охраны и неизвестными людьми, которые спровоцировали вооруженный конфликт".

По версии Бакальчука, он приехал "на встречу с руководством", чтобы обсудить строительство новых складов.

Кстати, диктатора Владимира Путина во время стрельбы в центре Москвы в Кремле не было – он находился в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге, где проходит Евразийский женский форум.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 сентября возле Генерального консульства Израиля и "Центра документации национал-социализма" в Мюнхене (Германия) мужчина открыл огонь из винтовки. Правоохранители застрелили преступника; пятеро полицейских, которые участвовали в перестрелке, не пострадали.

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