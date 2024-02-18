В Чечне еще одного ребенка Рамзана Кадырова назначили министром. Фото
Еще одного ребенка главы Чечни Рамзана Кадырова назначили на высокий государственный пост. Его старший сын Ахмат стал министром республики по делам молодежи и уже успел получить высшую награду.
Отдельно об этом назначении не сообщалось, но председатель правительства республики Магомед Даудов указал на новую должность сына Кадырова в посте о награждении. Он добавил, что Ахмат на "высоком уровне решает любые поставленные задачи", не уточнив, в чем конкретно заключаются его заслуги, пишет "Кавказ.Реалии".
"В ходе мероприятия Магомед Даудов вручил высшую награду ЧР – орден Кадырова министру ЧР по делам молодежи Ахмату Кадырову. Награда вручена ему за значительный вклад в улучшение качества работы молодежных организаций, всестороннюю поддержку представителей молодого поколения и активное участие в общественной жизни региона", – сообщается в Telegram-канале Кадырова-старшего.
Ранее Ахмат Кадыров был назначен первым заместителем министра республики по физической культуре, спорту и молодежной политике. Он получил эту должность вскоре после совершеннолетия, что вызвало возмущение и критику со стороны россиян.
В 2023 году Ахмат стал помощником отца и председателем отделения провластного "Движения первых". Кроме того, весной прошлого года подростка принимал в Кремле президент РФ Владимир Путин. Тогда политологи расценили это как свадебный подарок сыну главы Чечни.
По данным СМИ, государственные должности разного уровня в Чечне занимают около 100 родственников семьи Кадырова. Это его дети, сестры, зятья, племянники, братья различной степени родства.
Как сообщал OBOZ.UA, одна из дочерей Рамзана Кадырова занимает пост вице-премьера Чечни по социальным вопросам, параллельно занимаясь модельным и ресторанным бизнесом, другая – первый заместитель руководителя администрации главы и правительства Чечни.
А 15-летний сын Кадырова Адам отличился тем, что получил 9 наград всего за один месяц, "изюминкой" коллекции стало звание "Герой Чечни".
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