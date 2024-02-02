Шесть дочерей Кадырова. Кто является любимицей 'миньона' Путина и почему вся семья боится младшую Эсет

Одиозный глава Чечни Рамзан Кадыров, который во время полномасштабной войны "возглавил" так называемые TikTok-войска, прославился еще и тем, как ловко назначает своих детей на высшие должности в республике. А детей у путинского миньона ой как много. Точное их количество прессе неизвестно, поэтому в разных источниках можно найти разные цифры: 10, 14, 16. Тем не менее, публика точно знает о существовании шести дочерей фанатика России. Одна из них занимает пост вице-премьера Чечни по социальным вопросам, параллельно занимаясь модельным и ресторанным бизнесом, другая –первый заместитель руководителя администрации главы и правительства Чечни. Далее в списке не менее "престижные" должности и отличия.

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Пока ровесники девочек только оканчивают университеты или школы, те уже во всю руководят республикой и получают различные награды (зачастую необоснованные или обоснованные крайне абсурдно). OBOZ.UA решил рассказать, что известно о наследницах Кадырова.

Айшат Кадырова

Старшая дочь мистера "дона" родилась 31 декабря 1998 года. Ее называют папиной любимицей. В 2016 году, когда ей было 17 лет, девушка возглавила модный дом Firdaws, основанный ее матерью Медни еще в 2009-м. Бренд специализируется на одежде для мусульманок и в свое время (до внедрения санкций против пророссийской семьи) устраивал помпезные шоу-показы за границей. Бутики Firdaws и сейчас функционируют в Грозном, Москве, Махачкале и Дубае. Приобрести там какую-нибудь вещь могут себе позволить далеко не все. Стартуют цены от 200 долларов и достигают тысячи за некоторые позиции.

Помимо этого, Айшат – владелица дорогого ресторана Paris в Грозном, оформленного во французском стиле. Однако папа, очевидно, решил, что модный и ресторанный бизнес – слишком скромно для его дочери, поэтому в 21 год по указу отца девушка стала первым заместителем министра культуры Чечни. А в начале октября 2023 года Айшат заняла должность вице-премьера правительства.

Однако самое смешное "достижение" девушки – это звание "народной артистки Чеченской республики". Почему это смешно? Да потому что Айшат – вовсе никакая не артистка, ее отец говорит об этом открыто. А награду он обосновал тем, что его покойный отец – пророссийский президент Чечни Ахмат Кадыров –предрекал внучке именно такую карьеру.

Также добавим, что Айшат уже замужем. Девушку выдали за сына близкого друга Кадырова, с которым она познакомилась за две недели до свадьбы, вскоре после своего 18-летия.

Хадижат Кадырова

В четверг, 1 февраля 2024 года, Хадижат получила должность первого заместителя руководителя администрации главы и правительства Чечни. Меньше месяца назад, а именно 17 января, ей исполнилось 24 года.

Вторая по старшинству дочь кремлевского прихвостня известна тем, что в 13 лет стала хафизом, то есть выучила священный Коран наизусть. В 2016-м она выиграла республиканский этап всероссийского конкурса "Ученик года", а в конце 2020 года девушка возглавила департамент дошкольного образования Грозного. Теперь же папа решил повысить дочь, вручив ей несколькими месяцами ранее звание "заслуженный работник социальной сферы".

Хутмат Кадырова

Хутмат Кадырова родилась 21 сентября 2002 года. Если вы думаете, что она, наверняка, еще слишком юна, чтобы занимать руководящие должности, то TikTok-воин с вами не согласиться. В 20 лет девушка получила должность куратора в сфере здравоохранения республики. Кадыров тогда с уверенностью заявлял, что "знания и опыт Хутмат будут способствовать развитию всей медицинской отрасли Чечни".

Однако прославилась третья дочь путинского фанатика еще раньше как "самый юный фермер в России". В родовом селе Кадыровых у девушки есть личное подсобное хозяйство с парой сотен овец и коров, которое она "прокачала" до мощного производства.

Табарик Кадырова

19-летняя Табарик, которая родилась в июле 2004-го, известна своей религиозностью. Как пишут пропагандистские СМИ, она надела хиджаб, не дожидаясь 12-летия, как другие дочери Кадырова. В 2023 году девушка стала прямой учредительницей ООО "Грозненское Такси", занимающегося грузоперевозками.

Ашура Кадырова

Есть в семье Кадыровых и дочь Ашура, которая родилась 12 декабря 2012 года. Будучи пятиклассницей, она получила почетную грамоту Минобрнауки Чечни "за активное участие в жизни класса и школы". О девочке и ее жизни известно немного. Впрочем, можно быть уверенными, что уже скоро и она будет фигурировать в новостях а-ля "Рамзан Кадыров назначил свою дочь руководителем/главой/президентом..."

Эсет Кадырова

Эсет – младшая дочь кремлевского прихвостня. Она родилась 13 января 2015 года. Сам Кадыров описывает ее как очень строгую девочку с характером, "одного взгляда которой достаточно, чтоб ей подчинялись все члены семьи".

Как писал OBOZ.UA ранее, одни источники утверждают, что российская гимнастка Алина Кабаева родила кремлевскому вождю Владимиру Путину их первого общего ребенка в 2015 году, а затем еще одного – в 2019-м. Другие заявляют, что в 2019-м на свет появился не один мальчик, а сразу два – близнецы. Мы собрали в материале всю известную информацию о сыновьях Путина, а также раскрыли, какую "неудобную" правду скрывают в Кремле.

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