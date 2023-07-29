В Бурятии магазин эвакуировали из-за игрушки в украинской одежде: на место вызвали ФСБ и ОМОН – СМИ

В Бурятии посетителей и персонал эвакуировали из-за игрушки в украинском национальном костюме. Когда жительница одного из населенных пунктов нашла ее на улице и принесла в магазин, чтобы попытаться найти владельца, там переполошились и вызвали на место ФСБ и ОМОН.

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Прибывшие силовики не нашли в игрушке ничего опасного. О том, как россияне пугаются даже игрушек, напоминающих об Украине, рассказали российские СМИ.

"По нашим данным, 37-летняя жительница бурятского Селенгинска Валентина Б. нашла на улице бесхозную игрушку, отнесла её в магазин "Карина" и выложила фото в группу посёлка в Viber, чтобы найти владельца. Игрушкой оказалась овечка в национальном украинском костюме — если на неё нажать, можно услышать"душевную украинскую народную песню Несе Галя воду", – написали в издании, опубликовав фото игрушки.

Увидев игрушку, в магазине переполошились и заподозрили, что она начинена то ли взрывчаткой, то ли возбудителями сибирской язвы.

"Овечку посчитали подозрительной, магазин эвакуировали, на место вызвали ФСБ и ОМОН. Взрывчатки или других опасных веществ в овечке не нашли. Аналогичная история с игрушечной овечкой произошла в октябре 2022 года в Краснодаре, она также не представляла опасности", – пишет российское издание.

Напомним, накануне, 28 июля, в Таганроге раздался мощный взрыв. Есть пострадавшие. В России заявили, что причиной взрыва якобы стало падение "сбитых ПВО украинских ракет".

Однако в РФ придумали "эффективный" способ противодействия возможным атакам ракетами и БпЛВ: к примеру, в Ростове полицейским приказали каждые 15 минут выглядывать в небе диверсантов и фиксировать результаты наблюдения в специальном журнале.