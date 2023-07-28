В Таганроге раздался мощный взрыв, над городом поднялся густой дым. Видео

В российском Таганроге днем 28 июля прогремел мощный взрыв, над городом поднялся густой дым. В ближайших домах взрывной волной выбило окна, сработала сигнализация у машин, сообщается по меньшей мере о четырех пострадавших.

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Губернатор Ростовской области РФ Василий Голубев заявил, что в центре Таганрога, у кафе "Чехов сад" взорвалась "предположительно ракета". По его словам, на месте работают спасатели, погибших нет (чтобы посмотреть все кадры, доскролльте новость до конца).

"Есть несколько пострадавших, к которым выехали бригады скорых. Четыре человека получили легкие ранения от разбившихся стекол", – написал он в своем Telegram-канале.

В то же время пропагандистские росСМИ пишут, что пострадали, предварительно, 12 человек. Под завалами могут находиться люди.

Первые сообщения о взрыве стали появляться около 16:10 по Киеву. Отмечается, что взрыв произошел на Банковской площади. В здании "госбанка" вылетели стекла, также пострадало здание кафе "Чехов сад", на месте образовалась воронка 5 на 5 м.

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