После взрывов в Таганроге: в Ростове полицейским приказали каждые 15 минут выглядывать в небе диверсантов

В Ростове российским силовикам приказали регулярно выглядывать в небе диверсантов. Такое решение было принято после взрывов в Таганроге.

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Осматривать небо у правоохранителей РФ есть каждые 15 минут. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Так, в Ростове-на-Дону ввели план "Воздушная тревога".

"Всем полицейским и другим силовикам приказано каждые 15 минут осматривать воздушное пространство над городом. Итоги наблюдения следует заносить в журнал", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в российском Таганроге днем 28 июля раздался мощный взрыв, над городом взвился густой дым. В ближайших домах взрывной волной выбило окна, сработала сигнализация у машин, сообщается по меньшей мере о четырех пострадавших.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 28 июля, в Самаре раздался взрыв. "Бавовна" посетила Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод.