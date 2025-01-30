В Брянской области раздались взрывы: горит станция нефтепровода 'Дружба'. Фото и видео

В ночь на четверг, 30 января, Брянскую область РФ атаковали БПЛА. Сообщается, что их целью была распределительная станция нефтепровода "Дружба" вблизи города Новозыбков.

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Российские СМИ писали, что в небе над городом были слышны громкие взрывы. После этого началось возгорание в одном из районов.

Зарево видели со стороны поселков Мамай и Замишево.

"ВСУ атакуют беспилотниками Брянскую область, очевидцы сообщают о пожаре в Новозыбковом районе", – писали в сети.

Нефтеперекачивающая станция "Новозыбков" является частью магистрального нефтепровода "Дружба", который обеспечивает транспортировку нефти из России в страны Европы. Участок в Брянской области – последний пункт прокачки перед границей с Украиной.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце декабря прошлого года в районе города Новозыбков Брянской области якобы был прилет украинского дрона-ракеты "Пекло". Об этом заявила российская пропаганда, пожаловавшись на попытку атаковать нефтепровод "Дружба".

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