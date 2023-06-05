В Белгородской области заявили о 'бавовне' на энергообъекте: якобы была атака БПЛА. Фото

В Белгородской области РФ заявили об очередной "бавовне". Утверждается, что якобы из-за атаки дрона загорелся один из объектов энергетики Белгородского района.

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Как заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, пострадавших нет. Свет также не отключали.

"В Белгородском районе горит один из энергетических объектов. Предварительной причиной возгорания стало сброшенное взрывное устройство с беспилотника", – написал он в своем Telegram-канале.

Гладков добавил, что на месте пожара работают оперативные службы.

Тем временем местные паблики, ссылаясь на очевидцев, пишут, что недалеко от города Болховец была подорвана подстанция, а также публикуют последствия "бавовны".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 3 июня российские добровольцы заявили о новом рейде в Белгородскую область РФ. По их словам, они готовы к полному освобождению региона от режима Кремля.

– 4 июня представители "РДК" и легиона "Свобода России" сообщили о захвате четырех населенных пунктов.

– Глава Чечни Кадыров предложил отправить кадыровцев в Белгородскую область.