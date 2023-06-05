В Бахмуте навоевались? Кадыров предлагает отправить чеченцев в Белгородскую область

Глава Чеченской Республики в составе России Рамзан Кадыров предложил президенту РФ Владимиру Путину отправить чеченские подразделения в Белгородскую область. По его мнению, это было бы "хорошим решением".

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Об этом со ссылкой на слова Кадырова пишут росСМИ. При этом количество "чеченских бойцов" в силовых структурах России оценивается в более чем 70 тысяч человек.

"В общей сложности количество чеченских бойцов в батальонах и полках силовых и военных структур превышает 70 тысяч человек. Это целых три армии! Все подразделения прошли подготовку в Российском университете спецназа. Оснащены новейшей техникой, обучены, экипированы безотказным оружием и готовы выполнить любой приказ верховного главнокомандующего", – заявил Кадыров.

Он заверил, что чеченские коллаборанты Путина готовы и ждут приказа.

Напомним, что в начале мая Рамзан Кадыров обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой перебросить подразделения "Ахмат" в украинский город Бахмут взамен бандформированием ЧВК "Вагнер".

А в конце мая кадыровские "полководцы" заявили о наступлении на Кривой Рог, взятие которого они назвали равносильным взятию Киева. Правда, дальше видеоролика в ТикТоке дело традиционно не продвинулось.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что не успели россияне отойти от рейда Русского добровольческого корпуса на территории Белгородской области РФ, как бойцы РДК затеяли новый. Граждане РФ, воюющие в составе Вооруженных сил Украины, заявили, что готовы к полному освобождению региона, оккупированного Кремлем.

Представители Русского добровольческого корпуса подчеркивают, что бороться с российским агрессором можно не только в Украине, но и на оккупированных кремлевским режимом территориях.