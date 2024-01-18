В Белгородской области загорелась подстанция: пожар вызвал блекаут. Видео

В Старом Осколе (Белгородская область Российской Федерации) в районе локомотивного депо из-за короткого замыкания вспыхнула подстанция. ЧП произошло в четверг, 18 января.

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Об этом сообщают российские СМИ. По данным местных Telegram-каналов, света нет в микрорайонах Буденного, Канатеа и Хмелева.

Кроме того, по словам местных жителей, до пожара были слышны звуки БПЛа и взрывы.

Напомним, 18 января в оккупированном Крыму произошло масштабное обесточивание : отключены крупнейшие города.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 13 января десятки домов в Ростове на Дону и Батайске в России остались без света. Исчезли также тепло и вода.

Напомним, также 13 января в российском Липецке сразу в трех местах прорвало теплосеть. В результате без отопления и горячей воды осталось более 70 многоквартирных домов. Днем в городе было -22, ночью обещают до 30 градусов мороза.

Тем временем автор проекта "Русь сидящая" Ольга Романова сообщила, что в колониях России, где в регионах температура упала до -35°C, отключают отопление. Таким образом, заключенных поощряют идти воевать в Украину.

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