Популярного актера сериалов застрелили посреди улицы в Лос-Анджелесе

Актера кинолент "Главный госпиталь", "Сибирь" и "Крейсер Индианаполис" Джонни Вактора нашли застреленным посреди улицы в Лос-Анджелесе, США. 37-летнего мужчину пытались ограбить около 3:30 ночи 26 мая.

Мать актера – Скарлет – сообщила TMZ, что он в то время был вместе с коллегой и заметил, как три человека крутятся вокруг его автомобиля. Как сообщает женщина, ее сын не вступал в потасовку и даже не пробовал остановить грабителей, но в него все равно выстрелили.

Известно, что медики сразу приехали по вызову, но жизнь актеру сохранить не удалось.

Полиция не предоставила ни одного описания убийц, однако медиа предполагает, что грабители пытались украсть катализатор, ведь в то же время стало известно о подобном инциденте.

Впоследствии мать Вактора сообщила ABC7, что сначала ее сын подумал, что его машину эвакуируют, и подошел к человеку, чтобы узнать причину. Тогда подозреваемый поднял глаза и открыл огонь. К тому времени грабитель был в маске.

"Не просто талантливый актер, который был предан своему делу, но и настоящий нравственный пример для всех, кто его знал. Отстаивал трудолюбие, настойчивость и никогда не сдавался. Во взлетах и падениях сложной профессии он всегда держал подбородок и продолжал стремиться к лучшему", – описал погибшего его агент Дэвид Шаул в разговоре с People.

Джонни Вактор больше всего известен по роли Брандо Корбина, мужчины наркоманки Саши Корбин, в сериале в 61-сезонном сериале "Главный госпиталь". Там мужчина сыграл почти в 200 эпизодах с 2020 по 2022 год.

Сам сериал попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый длинный в мире, а за время своего существования получил наибольшее количество наград "Эмми". Он сосредотачивается на событиях, происходящих в городском госпитале в портовом городе Порт Чарльз. "Главный госпиталь" сюжетно охватывает медицинские темы, истории любви, интриги и семейные драмы на протяжении 15 407 серий. Транслируют его по сей день.

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