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Популярного актера сериалов застрелили посреди улицы в Лос-Анджелесе

Катерина Галущенко
Люди
2 минуты
4,3 т.
Популярного актера сериалов застрелили посреди улицы в Лос-Анджелесе

Актера кинолент "Главный госпиталь", "Сибирь" и "Крейсер Индианаполис" Джонни Вактора нашли застреленным посреди улицы в Лос-Анджелесе, США. 37-летнего мужчину пытались ограбить около 3:30 ночи 26 мая.

Мать актера – Скарлет – сообщила TMZ, что он в то время был вместе с коллегой и заметил, как три человека крутятся вокруг его автомобиля. Как сообщает женщина, ее сын не вступал в потасовку и даже не пробовал остановить грабителей, но в него все равно выстрелили.

Известно, что медики сразу приехали по вызову, но жизнь актеру сохранить не удалось.

Популярного актера сериалов застрелили посреди улицы в Лос-Анджелесе

Полиция не предоставила ни одного описания убийц, однако медиа предполагает, что грабители пытались украсть катализатор, ведь в то же время стало известно о подобном инциденте.

Впоследствии мать Вактора сообщила ABC7, что сначала ее сын подумал, что его машину эвакуируют, и подошел к человеку, чтобы узнать причину. Тогда подозреваемый поднял глаза и открыл огонь. К тому времени грабитель был в маске.

"Не просто талантливый актер, который был предан своему делу, но и настоящий нравственный пример для всех, кто его знал. Отстаивал трудолюбие, настойчивость и никогда не сдавался. Во взлетах и падениях сложной профессии он всегда держал подбородок и продолжал стремиться к лучшему", – описал погибшего его агент Дэвид Шаул в разговоре с People.

Популярного актера сериалов застрелили посреди улицы в Лос-Анджелесе

Джонни Вактор больше всего известен по роли Брандо Корбина, мужчины наркоманки Саши Корбин, в сериале в 61-сезонном сериале "Главный госпиталь". Там мужчина сыграл почти в 200 эпизодах с 2020 по 2022 год.

Сам сериал попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый длинный в мире, а за время своего существования получил наибольшее количество наград "Эмми". Он сосредотачивается на событиях, происходящих в городском госпитале в портовом городе Порт Чарльз. "Главный госпиталь" сюжетно охватывает медицинские темы, истории любви, интриги и семейные драмы на протяжении 15 407 серий. Транслируют его по сей день.

Популярного актера сериалов застрелили посреди улицы в Лос-Анджелесе

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