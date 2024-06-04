В Белгородской области РФ вспыхнул склад с боеприпасами: пострадали семь военных

На территории страны-агрессора России загорелся склад с боеприпасами оккупационной российской армии. В результате инцидента ранения получили семь военнослужащих ВС РФ.

Об этом сообщил канал ASTRA с ссылкой на собственные источники. При этом пропагандистские СМИ страны-агрессора об этом традиционно умолчали.

Как рассказал собеседник ASTRA, пожар на складе с боеприпасами оккупантов произошел 2 июня в районе хутора Гремучий Ивнянского района Белгородской области. В лагере российских военных прогремел взрыв, который привел к пожару на складе БК.

Из-за детонации боеприпасов ранения различной степени тяжести получили семь российских захватчиков, они после этого попали в больницу. Издание пишет, что предварительная причина ЧП – неосторожное обращение с боеприпасами.

Хутор Гремучий находится примерно на 39 километров севернее Белгорода, а от границы с Украиной до склада, где произошел взрыв, более 63 километров.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины с 20 мая по 2 июня поразили на временно захваченных войсками России территориях не менее 14 баз и штабов оккупантов. Кроме того, у врага "отминусованы" склад с боеприпасами и склад с горюче-смазочными материалами.

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