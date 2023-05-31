В Белгородской области РФ пожаловались на массированные удары и заявили о вывозе детей из двух округов. Видео

Власти Белгородской области РФ заявили об очередном обстреле Шебекино. Якобы в ночь на 31 мая город был обстрелян из РСЗО "Град", вследствие чего пострадали четыре человека, повреждены жилые дома и авто.

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Губернатор Вячеслав Гладков утверждает, якобы удар был нанесен в 3:15 ночи. Он традиционно обвинил в атаке Украину и заявил, что из Шебекинского и Грайворонского округов эвакуируют детей (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Первые 300 якобы отправятся в Воронеж уже сегодня.

По словам Гладкова, снарядами "Града" в Шебекино якобы выбиты окна, посечены фасады и кровля в 8 многоквартирных и 4 частных домах, в школе и 2 админзданиях, сгорел магазин, повреждены 12 автомобилей.

Двое пострадавших госпитализированы в Белгород, один якобы в тяжелом состоянии. Еще две пострадавшие отказались от госпитализации.

Гладков пообещал начать восстановительные работы "уже сегодня".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 22-23 мая представители "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" совершили рейд в Белгородскую область. По словам добровольцев, их попросили об этом жители региона, которые устали от обстрелов со стороны собственной армии.

– Утром 30 мая дроны атаковали Москву. Минобороны РФ обвинило Украину.

– Пропагандист Соловьев пожаловался, что россияне радуются ударам по москвоской Рублевке, где живет элита РФ.