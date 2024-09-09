В Белгородской области РФ мощный пожар: оккупанты жалуются на прилет по площадке для хранения топлива. Фото и видео

В Белгородской области РФ в воскресенье, 8 сентября, пожаловались на новую атаку БПЛА. Он ударил по площадке для хранения топлива, там вспыхнул пожар.

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Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Дрон попал в объект на территории Волоконовского района.

Местные жители в соцсетях публиковали кадры возгорания. Сообщалось, что пожарными расчетами производится тушение пожара.

"Информация о последствиях уточняется. Все оперативные службы работают на месте", – заявил Гладков.

Позже он написал, что еще три населенных пункта Белгородской области подверглись атакам с помощью беспилотников. Пострадавших, по словам губернатора, нет.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 сентября и в самом российском Белгороде прогремели взрывы. После "бавовны" возникло "задымление".

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