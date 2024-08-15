В Белгородской области РФ был введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня: что это значит

На территории Белгородской области РФ ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Местные чиновники обещают позже предоставить жителям региона подробную информацию.

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Стоит отметить, что данное решение было принято правительственной комиссией под руководством министра МЧС РФ. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он заявил, что комиссия при МЧС подробно рассмотрела ситуацию в регионе и решила уже существующий режим чрезвычайного положения усилить до режима "федерального уровня".

"Только что завершилось заседание правительственной комиссии под руководством министра МЧС. Комиссия рассмотрела ситуацию в Белгородской области и приняла решение о введении режима чрезвычайной ситуации федерального уровня на всей территории Белгородской области", – выдал губернатор.

По информации росСМИ, к чрезвычайным ситуациям федерального характера относится обстановка, при которой число пострадавших превышает 500, либо условия жизнедеятельности нарушены более чем у 1000 человек. Также такой режим вводится, если материальный ущерб составляет свыше пяти миллионов минимальных размеров оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуации и зона возникшей чрезвычайной ситуации выходит за пределы более чем двух субъектов России.

Напомним, Индия призывает своих граждан покинуть территорию сразу трех регионов России. Речь идет о Брянской, Белгородской и Курской областях. Гражданам Индии советуют немедленно эвакуироваться.

Ранее сообщалосьт, что на территории Белгородской области России с 14 августа введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Губернатор пожаловался, что ситуация в регионе остается "крайне сложной".

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