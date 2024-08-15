Индия призвала своих граждан уехать из Курской, Белгородской и Брянской областей РФ

Индия призывает своих граждан покинуть территорию сразу трех регионов России. Речь идет о Брянской, Белгородской и Курской областях.

Видео дня

Гражданам Индии советуют немедленно эвакуироваться. Об этом говорится на сайте посольства Индии в Москве.

Дипломатическое ведомство заявило, что опубликовало рекомендации гражданам Индии в связи с "последними инцидентами безопасности" в приграничных российских регионах.

Посольство советует своим гражданам временно переселиться в другие регионы РФ. Также гражданам Индии в РФ посоветовали связаться с посольством.

"Учитывая последние инциденты безопасности в Брянском, Белгородском, Курском регионах, гражданам Индии рекомендуется принять необходимые меры предосторожности и временно переселиться за пределы этих областей", – говорится в сообщении посольства.

Напомним, правительство Индии принимает меры по возвращению своих граждан, которые в составе российской армии оказались на линии фронта в Украине. Родственники заявляют, что мужчин обманом заманили на войну.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны создают зону безопасности на территории России с целью защиты приграничных областей Украины (прежде всего Сумщины). Оставшиеся в Курской области гражданские россияне находятся под защитой международного гуманитарного права, которое Украина полностью соблюдает.