В Белгороде после мощного взрыва на нефтебазе возник ажиотаж на заправках: авто стоят в больших очередях. Фото и видео

После мощного взрыва на нефтебазе вблизи российского Белгорода на АЗС города возник значительный ажиотаж и длинные очереди за горючим. Судя по всему, у горожан началась паника.

Фото и видеодоказательства публикуют в сети сами россияне. Также ситуацию прокомментировал народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

"Почувствуйте, хоть на минуту, хоть сотую часть того, как мы живем в последний месяц", – отметил он.

Видео дня

Напомним: вечером 29 марта в районе российского села Червоный Октябрь под Белгородом (около 40 км от границы с Украиной) раздались взрывы. Предварительно ЧП произошло на складах боеприпасов, по заявлениям россиян – из-за "человеческого фактора". Судя по социальным сетям, взрывы и пожар вызвали панику среди местного населения.

Жертв или пострадавших среди местного населения нет. В то же время, росСМИ пишут, что ранения получили по меньшей мере четверо военнослужащих.

В сети появились кадры момента взрыва на нефтебазе в Белгороде. Его зафиксировали камеры слежения. На нем видно, как после взрыва в небо вздымается огромный огненный шар.

Как сообщал OBOZREVATEL, спустя некоторое время после взрыва российские власти поспешили заявить, будто пожар произошел "в результате авиаудара из двух вертолетов украинских войск, зашедших на территорию России на низкой высоте". Жителей прилегающих к нефтебазе улиц Почтовой, Макаренко и Константина Заслонова начали расселять в более безопасное место.

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