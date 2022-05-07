В Белгороде снова заявили о "хлопках" в небе. Видео

В русском городе Белгород местные жители снова слышали звуки, похожие на взрывы. Также в небе заметили характерный след, оставляющий за собой реактивный двигатель.

Видео со следами от ракеты выложили в Telegram-канале "Жесть Белгород". В подписи к видео указывается, что бахнуло изрядно.

Видео дня

Информации о причинах "хлопков" пока нет. Так же ничего не известно и о последствиях.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в российском Белгороде и области почти каждый день происходят взрывы.

В частности, ночью 27 апреля в РФ вспыхнул новый пожар – возле села Старая Нелидовка Белгородской области горел склад боеприпасов. Перед тем якобы раздались громкие звуки, похожие на взрывы, которые услышали даже жители облцентра.

После этого в российских городах Курск и Воронеж также прогремела серия взрывов. Местные власти утверждают, что это работала противовоздушная оборона РФ.

В Офисе президента Украины считают, что так называемая демилитаризации в российских областях, которые граничат с Украиной, продолжит интенсивно ускоряться. Вместе с этим будут расти панические настроения среди жителей страны-агрессора.