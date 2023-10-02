Три из четырех дронов попали в цель: в ГУР раскрыли детали атаки по авиазаводу в Смоленске, где производили ракеты Х-59

В воскресенье, 1 октября, ударные дроны атаковали российский авиазавод в Смоленске, где производили ракеты Х-59. Три из четырех беспилотников попали точно в цель, нарушив агрессору процесс по производству вооружения, которым он обстреливал Украину.

Накануне пропагандисты жаловались на атаку и, как всегда, хвастались ее отражением. Однако в Главном управлении разведки украинского Минобороны рассказали настоящие последствия поражения.

По подтвержденным данным нашей военной разведки, всего на авиазавод летело четыре БПЛА, три из которых достигли цели. Они точно поразили здания военного предприятия РФ, нанеся существенные повреждения его производственным мощностям.

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В ГУР подчеркнули, что российская ракета Х-59 (изготавливается в модификации Х-59МК2) – это оружие класса "воздух-поверхность", способное лететь на 280 км.

Более того, это одна из тех ракет, которыми самолеты воздушно-космических сил государства-террориста России чаще всего обстреливают в Украине, в частности наши военные и гражданские объекты.

"От применения такого оружия больше всего страдают Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская и Херсонская области", – отметили в ведомстве.

Напомним, что жители российского Смоленска жаловались на атаку БПЛА днем 1 октября. Они сняли видео пролета беспилотников, заявив, что те направились в сторону местного авиазавода и аэродрома. На кадрах слышно, как по беспилотникам тихонько работает стрелковое оружие, а потом там раздаются мощные взрывы

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ГУР раскрыли подробности атаки дронов на аэродром "Халино" в Курске (РФ). Оказалось, что там были ранены несколько российских военнослужащих, среди которых и командир 14-го истребительного авиаполка им. Жданова.

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