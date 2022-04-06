В армии РФ жалуются на инфляцию, профсоюзы угрожают судами – разведка

Гражданский персонал российской армии жалуется на низкие зарплаты в условиях стремительной инфляции. Поэтому профсоюзы намерены подавать в суд на правительство РФ с требованием провести индексацию выплат.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны. Там отметили, что этот случай демонстрирует действенность экономических санкций и неспособность Кремля решить социально-экономические проблемы только за счет внутренних ресурсов.

"Отсутствие индексации заработной платы в условиях ускоренной до беспрецедентных значений инфляции открывает крайне негативное влияние на социально-экономическое, и, как следствие, морально-психологическое влияние на гражданский персонал", – говорится в письме главы архангельского комитета "профсоюза гражданского персонала ВС РФ".

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Отмечается, что профсоюзные деятели отчаялись в попытках решить вопрос на отраслевом уровне. А значит, "в связи с безрезультатностью многочисленных письменных обращений в адрес Министерства обороны и правительства РФ по вопросам повышения уровня заработной платы гражданского персонала" предлагается обращение по этим вопросам в Верховный суд РФ. Основное требование – "обязать правительство и министерство обороны провести индексацию заработной платы".

"Это логическое последствие астрономических расходов на войну и невозможности обеспечить стабильные поступления в бюджет из-за международных санкций и падения экономики", – добавили в разведке.

Напомним, ранее в ГУР сообщили, что обстрелами мирных украинских городов и сел крылатыми ракетами "Калибр" руководит предатель родом из Винницкой области Григорий Бреев. Он командует фрегатом "Адмирал Макаров" Черноморского флота РФ, с которого запускаются ракеты, убивающие мирных украинцев.