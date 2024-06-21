В Анапе российская ПВО сбила свой же вертолет: появились подробности

Во время ночной атаки на Краснодарский край РФ российская ПВО сбила свой же вертолет. Российский Ка-29 оккупанты подняли в небо для противодействия украинским БЭК, по нему ударила одна из систем "Панцирь".

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Об этом пишут российские пропагандисты. По их данным, погибли четверо оккупантов.

Первые сообщения о сбитом российской ПВО военном вертолете военно-воздушных сил РФ появились около 11 часов дня 21 июня. Поддерживающие войну пропагандисты начали публиковать фото вертолета Ка-29 с примечанием о гибели его экипажа.

Российский оккупант Егор Гузенко, известный под позывным "Тринадцатый", утверждает, что вертолет был сбит российской ПВО во время отражения ночной атаки Сил обороны.

"В Анапе наше же ПВО сбило наш же вертолёт. КА-29 занимался поиском БЭКов (безэкипажных катеров. – Ред.) , один из наших "Панцирей" нанёс удар по вертолёту (по предварительной версии – из-за неисправности системы "свой – чужой"). Я не стану озвучивать каких-то версий, пусть разбирается контрразведка и следствие. Погибли четыре человека", – написал он.

Еще один российский пропагандист, автор канала Fighterbomber, позиционирующий себя как военный летчик в отставке, пожаловался на то, что во время ночной атаки на Краснодарский край Силы обороны Украины применили новую тактику, которая и помогла российской ПВО перейти на "светлую сторону" и отминусовать четверых оккупантов вместе с вертолетом.

"Х*хлы применили новую тактику. Одновременная атака БЭКами и БПЛА. Чтоб отбиться от БЭКов (безэкипажных катеров. – Ред.), надо поднимать вертолёты, чтоб отбиться от сотни БПЛА – нужно уничтожать воздушные цели. А одно с другим у нас не дружит", – отметил пропагандист.

Он заявил, что такая тактика "была ожидаема".

"Полтора года х*хлы лупят ракетами по земле в тот момент, когда в зону пусков/сбросов выходит наша фронтовая авиация. Там точно так же искусственно создаётся перегруз каналов с надеждой на ошибку и на меньшую эффективность и свободу действий для работы ПВО. Конечно, очень хорошо, что у нас есть надёжная система "свой – чужой", которая исключает стрельбу по своим. Х*ево, что её нет в Лаосе", – включил сарказм пропагандист.

"Лаосом" в своих постах он называет Россию, подавая свою критику реалий в армии РФ под видом "выдуманных случаев" в этой далекой стране.

В этом случае подобная осторожность от ярого сторонника агрессивной войны России понятна: диктатор Владимир Путин неоднократно заявлял, что российская ПВО не может сбивать своих "по определению". Такое заявление "президент" сделал, в частности, в январе этого года.

"Силы ПВО по своему самолету по определению удар наносить не могут. Там стоят системы "свой – чужой". И сколько бы оператор на кнопку ни нажимал, наши системы ПВО не сработали бы", – утверждал диктатор после того, как в Белгородской области разбился российский Ил-76, в котором, по утверждениям Кремля, якобы находились пленные украинские военнослужащие.

И ночное происшествие в Анапе в очередной раз "подтвердило" эти слова Путина.

Fighterbomber также подтвердил гибель экипажа Ка-29 ночью 21 июня, опубликовав сообщение с фото этого вертолета и пафосным стишком о "погибших в небе за родину".

Утром 21 июня в российском минобороны заявили, что якобы сбили над Краснодарским краем 43 украинских дрона. Об уничтожении собственного вертолета там не обмолвились ни словом.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 21 июня дроны массированно атаковали Краснодарский край. Взрывы ночью были слышны в районе города Ейск, поселка Афипский, Краснодара, поселка Яблоновский.

РосСМИ писали, что первые взрывы в Афипском прогремели примерно в 1:40. Перед этим был слышен характерный звук пролета БПЛА. После нескольких "громких хлопков" начался пожар в районе местной ТЭЦ.

В Ейске сообщали о пожаре после атаки БПЛА. Там расположен военный аэродром российских войск.

Впоследствии в сети появились спутниковые фото последствий атаки на аэродром в Ейске и Афипский НПЗ: на них видны следы пожаров.

Днем 21 июня в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подтвердили успешные удары по объектам нефтеперерабатывающей отрасли России, а также сообщили, что Силы обороны поразили места хранения "Шахедов" и пункты управления расчетов БПЛА в Краснодарском крае.