В РФ снова пожаловались на 'массированную атаку БПЛА' на Краснодарский край: первые подробности и видео

Жители страны-агрессора России в ночь на пятницу, 21 июня, снова пожаловались на атаку неизвестных БПЛА на Краснодарский край. Взрывы ночью было слышно в районе города Ейск, поселка Афипский, Краснодара, села Яблоновское.

Видео дня

Об этом писали российские пропагандистские каналы в Telegram. Авторы утверждали, что в Краснодарском крае якобы отражена "массированная атака БПЛА". Однако в сети распространяли видео, на которых видны явные прилеты БПЛА и пожары после попаданий.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

РосСМИ писали, что первые взрывы в Афипском раздались примерно в 1:40. Перед этим был слышен характерный звук пролета БПЛА. После нескольких "громких хлопков" началось возгорание в районе местной ТЭЦ.

На видео из Краснодара виден пожар после прилета. Автор видео предположил, что дрон атаковал нефтебазу. "У нас куда-то в нефтебазу походу дрон бахнул только что, разбудили меня", – говорит россиянин.

В Ейске сообщали о пожаре после атаки БПЛА. Там, как известно, расположен военный аэродром российских оккупационных войск.

Позже взрывы прокомментировали в оперативном штабе Краснодарского края. Там заявили, что под удар попали Темрюкский, Ейский и Северский районы.

В Темрюкском районе обломки БПЛА якобы упали на гостевой дом в поселке Волна. Пострадавших нет.

Атака дронов, как утверждается, "была отражена" в Ейском районе и в Афипском районе.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 20 июня спецназовцы СБУ поразили склад горюче-смазочных материалов АО "Тамбовнефтепродукт" и нефтебазы "Энемская" ООО "ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт". В результате атаки дронов на обоих объектах начались пожары.

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