Силы обороны поразили места хранения 'Шахедов' и пункты управления расчетов БПЛА в Краснодарском крае

Силы обороны Украины в ночь на 21 июня поразили места хранения дронов-камикадзе Shahed-136/"Герань-2" в Краснодарском крае. Также поражены учебные корпуса, пункты управления и связи расчетов этих БПЛА.

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В результате боевой работы украинских воинов на упомянутых объектах раздались взрывы и вспыхнули пожары с последующей детонацией. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

"Сегодня ночью Силы обороны Украины нанесли успешный удар по местам хранения и подготовки к применению Shahed-136/"Герань-2", учебным корпусам, пунктам управления и связи расчетов этих БПЛА, которые расположены в Краснодарском крае. По результатам боевой работы зафиксирована серия взрывов и пожар с последующей детонацией", – говорится в сообщении.

В минобороны страны-агрессора ранее заявили, что якобы сбили 43 БПЛА над территорией Краснодарского края ночью 21 июня.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 21 июня дроны массированно атаковали Краснодарский край. Взрывы ночью были слышны в районе города Ейск, поселка Афипский, Краснодара, поселка Яблоновский.

РосСМИ писали, что первые взрывы в Афипском прогремели примерно в 1:40. Перед этим был слышен характерный звук пролета БПЛА. После нескольких "громких хлопков" начался пожар в районе местной ТЭЦ.

В Ейске сообщали о пожаре после атаки БПЛА. Там расположен военный аэродром российских оккупационных войск.

Впоследствии в сети появились спутниковые фото последствий атаки на аэродром в Ейске и Афипский НПЗ: на них видны следы пожаров.