В аэропорту Москвы агрессивная женщина заявила о бомбе в самолете, но это оказалось 'шуткой': подробности

В аэропорту Москвы "Шереметьево" в воскресенье, 24 марта, пассажирка заявила, что в ее рюкзаке бомба. Самолет, где произошло ЧП, должен был в 14:30 (13:30 по Киеву) вылететь в Ереван.

Об этом сообщают росСМИ, ссылаясь на источники в пресс-службе аэропорта. Также было опубликовано фото самолета, на который села пассажирка "с бомбой".

Отмечается, что женщина сообщила о взрывчатке, как только поднялась на борт.

Она сказала бортпроводникам, что в ее ручной клади бомба.

"Пассажирка ведет себя агрессивно, перемещается с места на место", – пишут росСМИ.

Рейс задержали, на место прибыли экстренные службы. Правоохранители проводят оперативные мероприятия, сообщают пропагандисты.

Позже росСМИ, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, заявили, что фигурантка сказала про бомбу, поскольку была "раздражена телефонным разговором стюардессы". Фраза о взрывчатке на самом деле якобы оказалась шуткой.

"Женщина была недовольна тем, что, когда люди поднимались на борт, стюардесса говорила с кем-то по телефону. Она и бросила фразу: "Хватит разговаривать, а то бомбу у меня в рюкзаке пропустишь", – сказал источник.

После этого экипаж самолета вызвал полицию. Пассажирку задержали для допроса.

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