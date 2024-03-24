В аэропорту Москвы агрессивная женщина заявила о бомбе в самолете, но это оказалось "шуткой": подробности
В аэропорту Москвы "Шереметьево" в воскресенье, 24 марта, пассажирка заявила, что в ее рюкзаке бомба. Самолет, где произошло ЧП, должен был в 14:30 (13:30 по Киеву) вылететь в Ереван.
Об этом сообщают росСМИ, ссылаясь на источники в пресс-службе аэропорта. Также было опубликовано фото самолета, на который села пассажирка "с бомбой".
Отмечается, что женщина сообщила о взрывчатке, как только поднялась на борт.
Она сказала бортпроводникам, что в ее ручной клади бомба.
"Пассажирка ведет себя агрессивно, перемещается с места на место", – пишут росСМИ.
Рейс задержали, на место прибыли экстренные службы. Правоохранители проводят оперативные мероприятия, сообщают пропагандисты.
Позже росСМИ, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, заявили, что фигурантка сказала про бомбу, поскольку была "раздражена телефонным разговором стюардессы". Фраза о взрывчатке на самом деле якобы оказалась шуткой.
"Женщина была недовольна тем, что, когда люди поднимались на борт, стюардесса говорила с кем-то по телефону. Она и бросила фразу: "Хватит разговаривать, а то бомбу у меня в рюкзаке пропустишь", – сказал источник.
После этого экипаж самолета вызвал полицию. Пассажирку задержали для допроса.
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