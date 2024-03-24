Британия предостерегла Путина от циничного использования теракта в интересах войны - The Telegraph

В Великобритании предостерегли российского диктатора Владимира Путина от использования нападения на "Крокус Сити Холл" для усиления войны против Украины. Соответствующие заявления, которые могут указывать на подобные намерения, хозяин Кремля сделал накануне, 23 марта – спустя почти сутки после атаки.

Британское правительство внимательно отслеживает проявления отчаянного стремления Путина переложить вину за теракт на Украину. Об этом сообщило издание The Telegraph со ссылкой на источник по безопасности в правительстве Британии.

По словам собеседника, для правительства Британии не остались незамеченными сделанные Путиным накануне заявления о том, что Украина якобы приготовила "окно" на российско-украинской границе, чтобы пропустить на свою территорию подозреваемых в нападении в Подмосковье.

"Отчаянное стремление Путина переложить все это на Украину не удивительно, поскольку он пытается еще больше обмануть российский народ, делая вид, что в России нет инакомыслия. Он не должен использовать эту вымышленную связь как какое-либо оправдание для интенсификации своей незаконной войны в Украине", – цитирует The Telegraph слова источника.

Подобные попытки обвинить в теракте Украину предпринимал не только российский диктатор. Как отметила председатель Комитета по иностранным делам Палаты общин Алисия Кернс, российские медиа-каналы активно распространяли фейковые видеозаписи с украинскими чиновниками, пытаясь обвинить Украину и дать Путину повод для продолжения преступной войны против Украины и новых зверств на украинской земле.

"Нет никаких признаков какой-либо связи с Украиной, а также никаких достоверных оснований предполагать их причастность", – подчеркнула Кэрнс.

Напомним, ранее в ИГИЛ взяли на себя ответственность за нападение на "Крокус Сити Холл", обнародовав сперва новые подробности и фото террористов перед стрельбой в Подмосковье, а впоследствии – и снятое террористами видео с кадрами расстрела.

В США тоже считают, что нападение было совершено "Исламским государством" и отвергают причастность Украины к теракту в "Крокус Сити Холл". Однако в России упорно продвигают версии об "украинском следе" и всячески пытаются "повесить" массовое убийство на Украину.

В частности, это сделал и сам Путин, выступив с шаблонным обращением спустя почти сутки после нападения.