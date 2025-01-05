В аэропорту Казани ввели режим 'Ковер' из-за угрозы атаки дронов

Утром 5 января в аэропорту Казани (республика Татарстан, РФ) ввели режим "Ковер", который означает временный запрет на прием и выпуск воздушных судов. Такое ограничение было вызвано угрозой атаки беспилотников.

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В результате ограничений целый ряд рейсов на вылет и прилет были задержаны. Об этом пишут российские Telegram-каналы.

Федеральное агентство воздушного транспорта РФ заявило, что режим "Ковер" ввели в аэропорту Казани "для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов". В связи с этим воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы.

"Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов", – заявили в росавиации.

Стоит отметить, что официальную причину ограничения работы аэропорта чиновники не называли. Вместе с тем кремлевские пропагандисты заявили, что в республике Татарстан объявлена угроза атаки БПЛА.

Напомним, в Ростовской области РФ ночью 5 января заявили о массированной атаке дронов, которую российская ПВО якобы отразила. Местные власти признали лишь незначительные повреждения имущества граждан, однако основным страхом для россиян стали более 30 взрывов в Таганроге.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 января в Воронеже дроны атаковали военный аэродром "Балтимор". Также под атаку попал крупнейший на Балтике морской торговый порт Усть-Луга, расположенный в Ленинградской области РФ.

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