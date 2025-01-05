В России пожаловались на массированную воздушную атаку на Ростовскую область: что там якобы случилось

В Ростовской области РФ ночью 5 января заявили о массированной атаке дронов, которую российская ПВО якобы отразила. Местные власти признали лишь незначительные повреждения имущества граждан, однако основным страхом для россиян стали более 30 взрывов в Таганроге.

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В сети появилась информация о попадании по военному аэродрому в этом городе. Ростовские же паблики и и. о. губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram заявили о другом.

В частности, около полуночи в воскресенье чиновник написал, мол, на севере Ростовщины силы и средства ПВО "отражают воздушную атаку врага". Он уверял, что БПЛА уже были уничтожены в Миллеровском и Тарасовском районах.

Позже россиянам известили о якобы падении обломков дронов в Таганроге и селе Новобессергеновка Неклиновского района. Из-за этого в домах разбило окна, повредило кровли, стены, а также автомобили. По словам чиновника, "раненых и вспышек на земле нет".

Под утро так называемый губернатор заявил, что российская ПВО ночью "сбила 37 БПЛА" в Таганроге, Миллеровском, Тарасовском и Белокалитвинском районах.

В то же время украинские мониторинговые каналы указывают, что в Таганроге атака дронов длилась более двух часов и за это время там раздалось свыше 30 взрывов.

"Основной результат на земле зафиксирован в селе Новобессергеновка Неклиновского района рядом с военным аэродромом. Здесь массовое падение обломков. Также источники сообщают о попадании по военному аэродрому рядом (47.195383, 38.867938)", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 января в Воронеже дроны атаковали военный аэродром "Балтимор". Также под атаку попал крупнейший на Балтике морской торговый порт Усть-Луга, расположенный в Ленинградской области РФ.

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