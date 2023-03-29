Устроить взрыв в управлении ФСБ в Ростове-на-Дону могли сами силовики: появилась новая версия

Взрыв в здании пограничного управления ФСБ РФ в Ростове-на-Дону, прогремевший 16 марта, могли устроить сами российские силовики. Они пытались самостоятельно разобрать беспилотник, который незадолго до пожара доставили туда сами, и он взорвался.

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Такую версию сейчас проверяет ФСБ, сообщают российские СМИ, ссылаясь на источники в силовых структурах.

Сотрудники спецслужб отвезли дрон в здание Пограничного управления ФСБ и пытались самостоятельно осмотреть его, чтобы получить запись с видеокамеры. В результате беспилотник взорвался, из-за чего начался пожар.

Проверка ФСБ должна установить, действовали ли силовики по личной инициативе или по приказу руководства.

Ранее местные власти озвучили версию, что взрыв произошел из-за "неисправностей с электропроводкой".

Напомним, днем 16 марта в городе Ростов-на-Дону произошел сильный пожар в здании пограничного управления ФСБ РФ. Перед вспышкой раздался мощный взрыв.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате взрыва и пожара в здании ФСБ в Ростове-на-Дону погибли четыре человека.

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