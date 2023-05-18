Установлены имена еще шести российских пилотов, сбитых брянским ПВО. Фото

Российские оппозиционные СМИ идентифицировали еще шестерых летчиков, которые погибли во время падения на территории Брянской области 2 военных вертолетов и не менее двух самолетов 13 мая. Один из них в свое время наносил бомбил гражданские объекты Харьковской области.

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Об этом пишет ASTRA со ссылкой на коллег из других изданий и результаты собственного расследования. К 18 мая удалось установить имена девяти российских оккупантов из 11 погибших в тот день.

Российским журналистам удалось установить имена еще шести военных преступников, которые погибли в результате крушения вертолетов и самолетов, летевших наносить удары по Украине.

Так, российское издание "Агентство Новости" нашло сразу три "свежих" некролога погибших российских пилотов в соцсетях. Речь идет о капитане Михаиле Чупракове, находившемся на борту Су-34, а также Сергее Игнатове и Викторе Хожайнове, разбившихся вместе с вертолетом Ми-8.

"Из одного из постов следует, что Игнатов и Хожайнов совершали боевой вылет на вертолете отряда радиоэлектронной борьбы и погибли в населенном пункте Остров. Вместе с ними в группе был Максим Савченко, о смерти которого стало известно накануне, а также военный по фамилии Подвигин", – пишет издание.

Фамилию Хожайнова журналисты разыскали в слитых ранее базах данных российских военнослужащих. До начала полномасштабной войны против Украины он служил в Военном учебно-научном центре (ВУНЦ) Военно-воздушных сил России.

Смерть оккупанта из Воронежа подтвердила его жена Ева, в соцсетях указавшая дату гибели "мужа-Витюши" – 13 мая.

Игнатов, судя по информации из этих же баз, до февраля 2022 года служил филиале ВУНЦ ВВС в Сызрани. Родом 27-летний оккупант был из Пензы.

Оба оккупанта в последний раз заходили на свои странички в "Вконтакте" 13 мая, в день гибели.

А вот Михаила Чупракова в слитых базах журналисты не нашли. Однако его фамилия отыскалась на портале Russian-torturers.com, собирающем информацию о принимавших участие в войне против Украины военных преступниках. Там отмечено, что Чупраков принимал непосредственное участие в открытом военном вторжении в Украину. В частности, как пилот Су-34 он наносил удары по гражданским объектам на территории Харьковской области.

"Не позже 2015 года Чупраков снялся в программе телеканала "Звезда" "Легендарные самолеты", где рассказал об устройстве Су-34. Тогда его представляли как лейтенанта, старшего летчика звена. В некрологе Чупракова также говорится, что всего при крушении Су-34, Су-35 и двух Ми-8 погибли одиннадцать человек", – отметили журналисты.

О гибели во время "самолетопада" в Брянской области Максима Савченко российские журналисты сообщали ранее. Факт "денацификации" оккупанта вскрылся после публикации его супругой на своей странице соответствующего сообщения. Савченко был уроженцем Краснодара, летал на Ми-8. Оккупант кроме Украины успел повоевать в Сирии, по званию был капитаном, имел минимум одного ребенка.

Еще один погибший летчик, находившийся на борту Ми-8 – Андрей Подвигин. Он был родом из города Остров Псковской области. В апреле оккупант отметил 25-летие.

Еще двоих захватчиков идентифицировали журналисты проекта "Можем объяснить".

Так, по данным издания, 13 мая был ликвидирован Денис Якимов из Псковской области.

"Его фото оказалось среди других снимков погибших, установленных в военной части аэродрома в Веретье. Он служил в 15-й бригаде армейской авиации в/ч 44440. Специальность — оператор комплекса радиоэлектронной борьбы. Страница Якимова в ВК удалена", – рассказали журналисты.

На концентр к Кобзону отправился также 34-летний Сергей Таран из Уфы. Он был командиром одного из сбитых Ми-8. Оккупант служил на 378-й авиационной базе в 6-м вертолетном полку. Закончил в 2011 году Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков. До военной службы жил в Уфе.

Кроме упомянутых оккупантов 13 мая также были "денацифицированы" Сергей Чигилейчик и Дмитрий Осипов, а также Глеб Поляков.

24-летний лейтенант Сергей Чигилейчик, находившийся в одном из сбитых Ми-8, был выпускником Вязьма-Брянской школы Смоленской области, где у него работает мать. 15 мая в школе провели траурную линейку в его честь. Дата похорон оккупанта до сих пор не назначена.

26-летний Дмитрий Осипов из Вязьмы закончил Военно-воздушную академию имени Жуковского и Гагарина в Воронеже. По данным СМИ, у оккупанта осталась 24-летняя вдова.

"Брянской улице" удалось узнать имя еще одного пилота — Глеба Полякова", – добавили журналисты.

Поляков был пилотом Су-34.

"Поиски останков как минимум одного погибшего еще идут. Один из волонтеров рассказал "МО", что поисковым отрядам удалось найти "только левую руку от пилота". "Там болотистое место, искали везде, прошли километры в разные стороны. Нам сказали по форме надо смотреть, но формы мы не нашли", — рассказал он. По данным СМИ, в результате атаки погибли не меньше 9 летчиков, другие источники утверждают, что погибших было 11, но точное число рухнувших судов неизвестно. Власти до сих пор не дают никакой информации о погибших и причинах катастрофы", – добавили российские журналисты.

Ранее сообщалось, что за день в Брянской области разбились четыре единицы армейской авиации РФ: два вертолета Ми-8, а также штурмовики Су-34 и Су-35.

Один из вертолетов упал в районе Клинцов, второй – возле деревни Волкустичи Унечского района. Су-34 догорал в Истровке Стародубского муниципального округа, Су-35 же рухнул в селе Шкрябино.

Все члены экипажей погибли на месте.

При этом, по данным Воздушных сил ВСУ, РФ потеряла в Брянской области не 4, а 5 военных самолетов и вертолетов. Защитники украинского неба посоветовали россиянам искать причины "самолетопада" в брянской ПВО.