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Установлены имена еще шести российских пилотов, сбитых брянским ПВО. Фото

Лилия Рагуцкая
Новости России
6 минут
6,4 т.
Установлены имена еще шести российских пилотов, сбитых брянским ПВО. Фото

Российские оппозиционные СМИ идентифицировали еще шестерых летчиков, которые погибли во время падения на территории Брянской области 2 военных вертолетов и не менее двух самолетов 13 мая. Один из них в свое время наносил бомбил гражданские объекты Харьковской области.

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Об этом пишет ASTRA со ссылкой на коллег из других изданий и результаты собственного расследования. К 18 мая удалось установить имена девяти российских оккупантов из 11 погибших в тот день.

Российским журналистам удалось установить имена еще шести военных преступников, которые погибли в результате крушения вертолетов и самолетов, летевших наносить удары по Украине.

Так, российское издание "Агентство Новости" нашло сразу три "свежих" некролога погибших российских пилотов в соцсетях. Речь идет о капитане Михаиле Чупракове, находившемся на борту Су-34, а также Сергее Игнатове и Викторе Хожайнове, разбившихся вместе с вертолетом Ми-8.

Установлены имена еще шести российских пилотов, сбитых брянским ПВО. Фото

"Из одного из постов следует, что Игнатов и Хожайнов совершали боевой вылет на вертолете отряда радиоэлектронной борьбы и погибли в населенном пункте Остров. Вместе с ними в группе был Максим Савченко, о смерти которого стало известно накануне, а также военный по фамилии Подвигин", – пишет издание.

Фамилию Хожайнова журналисты разыскали в слитых ранее базах данных российских военнослужащих. До начала полномасштабной войны против Украины он служил в Военном учебно-научном центре (ВУНЦ) Военно-воздушных сил России.

Смерть оккупанта из Воронежа подтвердила его жена Ева, в соцсетях указавшая дату гибели "мужа-Витюши" – 13 мая.

Установлены имена еще шести российских пилотов, сбитых брянским ПВО. Фото
Установлены имена еще шести российских пилотов, сбитых брянским ПВО. Фото

Игнатов, судя по информации из этих же баз, до февраля 2022 года служил филиале ВУНЦ ВВС в Сызрани. Родом 27-летний оккупант был из Пензы.

Установлены имена еще шести российских пилотов, сбитых брянским ПВО. Фото
Установлены имена еще шести российских пилотов, сбитых брянским ПВО. Фото

Оба оккупанта в последний раз заходили на свои странички в "Вконтакте" 13 мая, в день гибели.

А вот Михаила Чупракова в слитых базах журналисты не нашли. Однако его фамилия отыскалась на портале Russian-torturers.com, собирающем информацию о принимавших участие в войне против Украины военных преступниках. Там отмечено, что Чупраков принимал непосредственное участие в открытом военном вторжении в Украину. В частности, как пилот Су-34 он наносил удары по гражданским объектам на территории Харьковской области.

"Не позже 2015 года Чупраков снялся в программе телеканала "Звезда" "Легендарные самолеты", где рассказал об устройстве Су-34. Тогда его представляли как лейтенанта, старшего летчика звена. В некрологе Чупракова также говорится, что всего при крушении Су-34, Су-35 и двух Ми-8 погибли одиннадцать человек", – отметили журналисты.

Установлены имена еще шести российских пилотов, сбитых брянским ПВО. Фото

О гибели во время "самолетопада" в Брянской области Максима Савченко российские журналисты сообщали ранее. Факт "денацификации" оккупанта вскрылся после публикации его супругой на своей странице соответствующего сообщения. Савченко был уроженцем Краснодара, летал на Ми-8. Оккупант кроме Украины успел повоевать в Сирии, по званию был капитаном, имел минимум одного ребенка.

Установлены имена еще шести российских пилотов, сбитых брянским ПВО. Фото
Установлены имена еще шести российских пилотов, сбитых брянским ПВО. Фото
Установлены имена еще шести российских пилотов, сбитых брянским ПВО. Фото

Еще один погибший летчик, находившийся на борту Ми-8 – Андрей Подвигин. Он был родом из города Остров Псковской области. В апреле оккупант отметил 25-летие.

Установлены имена еще шести российских пилотов, сбитых брянским ПВО. Фото

Еще двоих захватчиков идентифицировали журналисты проекта "Можем объяснить".

Установлены имена еще шести российских пилотов, сбитых брянским ПВО. Фото

Так, по данным издания, 13 мая был ликвидирован Денис Якимов из Псковской области.

"Его фото оказалось среди других снимков погибших, установленных в военной части аэродрома в Веретье. Он служил в 15-й бригаде армейской авиации в/ч 44440. Специальность — оператор комплекса радиоэлектронной борьбы. Страница Якимова в ВК удалена", – рассказали журналисты.

Установлены имена еще шести российских пилотов, сбитых брянским ПВО. Фото

На концентр к Кобзону отправился также 34-летний Сергей Таран из Уфы. Он был командиром одного из сбитых Ми-8. Оккупант служил на 378-й авиационной базе в 6-м вертолетном полку. Закончил в 2011 году Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков. До военной службы жил в Уфе.

Установлены имена еще шести российских пилотов, сбитых брянским ПВО. Фото

Кроме упомянутых оккупантов 13 мая также были "денацифицированы" Сергей Чигилейчик и Дмитрий Осипов, а также Глеб Поляков.

24-летний лейтенант Сергей Чигилейчик, находившийся в одном из сбитых Ми-8, был выпускником Вязьма-Брянской школы Смоленской области, где у него работает мать. 15 мая в школе провели траурную линейку в его честь. Дата похорон оккупанта до сих пор не назначена.

26-летний Дмитрий Осипов из Вязьмы закончил Военно-воздушную академию имени Жуковского и Гагарина в Воронеже. По данным СМИ, у оккупанта осталась 24-летняя вдова.

"Брянской улице" удалось узнать имя еще одного пилота — Глеба Полякова", – добавили журналисты.

Установлены имена еще шести российских пилотов, сбитых брянским ПВО. Фото

Поляков был пилотом Су-34.

"Поиски останков как минимум одного погибшего еще идут. Один из волонтеров рассказал "МО", что поисковым отрядам удалось найти "только левую руку от пилота". "Там болотистое место, искали везде, прошли километры в разные стороны. Нам сказали по форме надо смотреть, но формы мы не нашли", — рассказал он. По данным СМИ, в результате атаки погибли не меньше 9 летчиков, другие источники утверждают, что погибших было 11, но точное число рухнувших судов неизвестно. Власти до сих пор не дают никакой информации о погибших и причинах катастрофы", – добавили российские журналисты.

Ранее сообщалось, что за день в Брянской области разбились четыре единицы армейской авиации РФ: два вертолета Ми-8, а также штурмовики Су-34 и Су-35. 

Один из вертолетов упал в районе Клинцов, второй – возле деревни Волкустичи Унечского района. Су-34 догорал  в Истровке Стародубского муниципального округа, Су-35 же рухнул в селе Шкрябино.

Все члены экипажей погибли на месте.

При этом, по данным Воздушных сил ВСУ, РФ потеряла в Брянской области не 4, а 5 военных самолетов и вертолетов. Защитники украинского неба посоветовали россиянам искать причины "самолетопада" в брянской ПВО.

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