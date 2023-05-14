РФ потеряла в Брянской области 5 военных самолетов и вертолетов, причастна ПВО – Игнат
Россия в субботу, 13 мая, потеряла в Брянской области пять воздушных суден – два военных самолета и три вертолета. К авиакатастрофам причастна российская ПВО.
Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире всеукраинского телемарафона 14 мая. Он отметил, что РФ уже признала свою причастность к уничтожению воздушных суден – там объявлен "черный день авиации".
"Ударная группа осуществляла атаку Украины с севера, Брянской области. Они это делают каждый день. Осуществляли удары управляемыми авиабомбами. Там уже речь о третьем вертолете идет, поэтому пять в общей сложности, наверное, нарвались на какие-то неприятности", – отметил Игнат.
Он добавил, что "уже есть даже анализ, кто виноват", оккупанты собираются увольнять и наказывать виновных за "этот бардак".
Как сообщал OBOZREVATEL:
– В Брянской области России 13 мая разбились два вертолета Ми-8, а также истребители Су-34 и Су-35. Погибли 9 членов экипажей воздушных суден.
– Упавшие истребители должны были ударить по целям на Черниговщине а вертолеты – подстраховать их.
– В Офисе президента Украины отметили, что в РФ начинается "контрСВО".
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