В России защитой южных регионов страны занимаются шаманы. Они совершают специальные обряды, камлания, для защиты приграничных городов от "негативных воздействий".

Об этом рассказала представитель верховного шамана РФ, верховный шаман Южного федерального округа Алена Муравьева, сообщило российское пропагандистское издание "РИА Новости". Она отметила, что у шаманов много сил, и они усиленно работают над тем, чтобы "закрыть от войны" приграничные районы.

"Пока на 80% мы уверены, что такие города, как Сочи, Анапа, Ростов – там еще работают и другие шаманы – мы закрыли от посторонних вмешательств ", – рассказала Муравьева.

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Описывая процесс, она уточнила, что все 178 шаманов становились в круг, таким образом "закрывая свой регион", который находится близко к Украине. Также представитель верховного шамана заверила, что порчу и беды на Украину ее подчиненные не наводят.

Напомним, в июне в Туве (РФ), на родине российского министра обороны Сергея Шойгу, в день летнего солнцестояния шаманы провели обряды "во благо оккупантов" и "на победу России". Такие новости из государства-агрессора спровоцировали волну шуток в соцсетях.

"Шойгу подключает резервы", "С жертвоприношениями, надеюсь?", "Шаманы почти наверняка помогут", – писали пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте 2023 года в российской Бурятии шаманы впервые за 800 лет провели тайный обряд "Оживления знамени", чтобы победить нашу страну. Это еще раз подтверждает, что ситуация в РФ крайне плачевна, а мышление граждан – доисторическое.

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