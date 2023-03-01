Abrams и F-16? Нет, не слыхали! Бурятские шаманы впервые за 800 лет провели тайный обряд, чтобы победить Украину

Страна-агрессор Россия проигрывает в развязанной в Украине войне. И пока мир предоставляет нашей стране инновационное оружие, в государстве-террористе уже не видят ничего другого, как просить помощи у высших сил. В Бурятии (республика в составе РФ) шаманы впервые за 800 лет провели тайный обряд "Оживление знамени", чтобы победить нашу страну. Это еще раз подтверждает, что ситуация в РФ крайне плачевная, а мышление граждан – доисторическое.

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О проделанной работе "потомственный" шаман Олег Булатов рассказал росСМИ. Он утверждает, что этот тайный обряд проводят только в самые темные времена для укрепления силы духа. Местом сборища стала Тугнуйская долина (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Нужно было найти специальные камни, хворост и все это время молиться. Обряд шел не несколько часов, а три дня – на нем присутствовали потомки Чингисхана", – рассказал Булатов.

Так шаманы "установили" связь с духами, но, видимо, этого все-таки мало, так как, говорят, что дело требует продолжения, которое пройдет в Ростове-на-Дону. Правда, когда именно – не уточняют.

На втором этапе шаманы поселятся в трех юртах и снова будут призывать высшие силы. Последние должны помочь им определить не только участь РФ в войне, но и судьбу всего человечества.

Такие заявления они делают на полном серьезе, несмотря на то, что за все время своего существования, так и не наколдовали своему народу элементарных санитарных удобств.

Как сообщал OBOZREVATEL, потери среди бурятов, которые воевали на фронте едва ли не самые большие в РФ. Часть из этих оккупантов умерли, часть вернулись домой без конечностей и покалеченные. Жительница Бурятии поделилась своим рассказом о том, как ее знакомые и земляки вернулись с "СВО".

Также OBOZREVATEL писал, что в Бурятии в предновогодний вечер, 31 декабря, была совсем не праздничная атмосфера. Туда привезли тела ликвидированных в Запорожской области оккупантов из 37-ой гвардейской бригады.

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