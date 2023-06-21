'Шойгу подключает резервы': шаманы в Туве провели обряд 'на победу России', в сети волна шуток

Шаманы в Туве (РФ), на родине российского министра обороны Сергея Шойгу, в день летнего солнцестояния провели обряды "во благо" оккупантов и "на победу России". Такие новости из государства-агрессора спровоцировали волну шуток в соцсетях.

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Так, представитель тувинской религиозной организации шаманов Адыг-Ээрен заявил российским СМИ, что ритуалы были проведены 21 июня в 8:00 утра по местному времени (04:00 по Киеву). По его словам, сегодня "очень мощный день с энергетической точки зрения".

Поэтому якобы важно "заручиться поддержкой духов и предков для благополучного исхода лета", утверждает Адыг-Ээрен.

По его словам, шаманы "просили о благополучии человечества", а также о здоровье и победе для российских оккупантов в Украине.

Пользователей сети рассмешили такие новости из РФ. "Шойгу подключает резервы", "С жертвоприношениями, надеюсь?", "Шаманы почти наверняка помогут", – пишут они.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Бурятии впервые за 800 лет провели тайный ритуал, чтобы победить Украину. "Потомственный" шаман Олег Булатов рассказал, что местом сборища стала Тугнуйская долина.

– По данным военной разведки Британии, Шойгу активизировался в информационном пространстве РФ на фоне контрнаступления Украины, чтобы поддержать позитивный имидж после резонансной критики.