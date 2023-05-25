Уничтожают объекты военной инфраструктуры: в России действует автономная сеть российских партизан. Видео

На территории государства-террориста России работает автономная сеть российских партизан. Они занимаются уничтожением объектов военной инфраструктуры.

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Об этом сами активисты впервые рассказали в интервью ведущему британскому телеканалу Channel 4 News. Партизаны отметили, что целью их движения является прекращение войны с Украиной и свержение преступного режима диктатора Владимира Путина (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Повстанцы рассказали, что самостоятельно обеспечивают себя оружием и взрывчаткой, покупая их на черном рынке в России. Нелегального оружия в приграничных областях сейчас достаточно.

Напомним: ранее в ГУР МО Украины рассказали, что партизанское движение в России набирает обороты. Вероятно, там будут активно развиваться внутренние протесты, касающиеся защиты прав народов РФ. В частности, отмечается, что учащение "бавовны" на территории России является следствием его вооруженной агрессии против Украины.

"Имена всех, кто это делает, мы получим, наверное, после победы. Скажу так: это силы, понимающие опасность путинского режима, в том числе и на территории самой РФ", – рассказал Юсов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– на территории России начали появляться особые "метки". Из-за поддержки партизанами освобождения РФ от диктатуры, среди российских путинистов нарастает паника;

– с начала года в России и временно оккупированном Крыму произошло более 50 диверсий, причем в мае их количество резко возросло. Жители страны-агрессора стали осознавать, что война уже пришла в их дом, а "родные" спецслужбы совершенно беспомощны.

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