Улицы превратились в реки, тонут авто: российский Южно-Сахалинск затопило из-за мощного тайфуна. Фото и видео

Российский Южно-Сахалинск в ночь на 6 октября накрыл мощный ливень. В городе подтоплены десятки домов, более 500 частных домов остались без света. Дороги в регионе превратились в реки, в которых тонут авто. Местные власти объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с прохождением тайфуна.

Как сообщают российские СМИ, занятия в школахЮжно-Сахалинска перевели на дистанционный режим. При этом, по прогнозам синоптиков, осадки продолжатся в течение всего дня 6 октября, а порывы ветра достигнут 17 м/с, на побережье – до 27 м/с (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца новости).

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин заявил, что на территории городского округа в связи с прохождением тайфуна и его последствиями введен режим ЧС. По его словам, в городе подтопило более 20 домов.

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На места выехали бригады специалистов для оказания поддержки всем пострадавшим, заявил Надсадин. Затоплены также окраины и частный сектор Южно-Сахалинска.

Как рассказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, из-за тайфуна без электричества оказались шесть многоквартирных и более 500 частных домов.

Дороги в регионе превратись в реки, по которым "поплыли" авто, а вместе с ними – и мусорные контейнеры.

Тем временем в сети публикуют кадры последствий потопа на Сахалине.

Южно-Сахалинск – административный центр Сахалинской области Дальневосточного федерального округа РФ. Расположен на юго-востоке острова Сахалин, омываемого Охотским и Японским морями, на реке Сусуя. Был основан в 1882 году как село Владимировка. В 1905-1946 годах состоял в составе Японской империи, назывался Тойохара. Для передвижения по области иностранцы должны получить разрешение ФСБ РФ и пограничной службы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Нью-Йорке из-за сильных ливней объявили чрезвычайное положение. Дома были затоплены, авто – брошены, а большая часть общественного транспорта остановилась.

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