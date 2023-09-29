В Нью-Йорке из-за сильных ливней объявили чрезвычайное положение: что происходит

В пятницу в некоторых частях Нью-Йорка произошло наводнение, поскольку интенсивные дожди продолжались по всему городу. В связи с этим власти города объявили чрезвычайное положение.

Об этом сообщает The Guardian. По данным Национальной метеорологической службы (NWS), около 8,5 миллионов человек находятся под угрозой.

Экстремальные погодные условия привели к хаосу в городе и окрестностях. Особенно сильно пострадали нью-йоркские районы Бронкс, Бруклин и Квинс: улицы и здания были затоплены, автомобили брошены, а большая часть городской сети общественного транспорта остановилась.

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Городские власти предупредили жителей проявлять крайнюю осторожность и оставаться в убежищах.

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хоукул объявила в пятницу чрезвычайное положение из-за "сильных дождей".

По сообщению NWS, с утра пятницы в некоторых частях Нью-Йорка выпало от одного до пяти дюймов дождя. В некоторых районах Бруклина и Квинса по-прежнему ожидается от одного до двух дюймов дождя в час, а мэр города Эрик Адамс предупредил жителей, что в течение 24 часов ожидается 8 дюймов осадков.

По данным Управления городского транспорта Нью-Йорка, наводнение привело к приостановке работы большей части системы нью-йоркского метрополитена, а также крупной железнодорожной сети, значительная часть которой проходит под землей.

Наводнение также повлияло на обслуживание в крупных аэропортах Нью-Йорка. Международный аэропорт Ла-Гуардия, базирующийся в Квинсе, приостановил доступ к одному из своих терминалов из-за экстремальных погодных условий.

Аэропорт имени Джона Кеннеди, также расположенный в Квинсе, сообщил о интенсивном движении на двух терминалах. В обоих аэропортах ряд рейсов был отменен или задержан из-за экстремальных погодных условий.

Напомним, шторм "Даниэль", пронесшийся по северо-востоку Ливии на прошлой неделе, обрушил дамбу в портовом городе Дерна. Вода смыла целые кварталы вместе с жителями в море. После того как вода отступила, Дерна стала похожа на большое кладбище.

Как сообщал OBOZREVATEL, стихийное бедствие в Ливии началось 12 сентября. В результате мощного шторма и обрушения дамбы погибли тысячи человек. Из-за масштабного наводнения почти 40 тысяч жителей Ливии стали перемещенными лицами.