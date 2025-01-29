Украинские дроны атаковали нефтебазу 'Лукойл' в Кстово Нижегородской области: пожар виден издалека. Фото и видео

В ночь на среду, 29 января, Нижегородскую область РФ атаковали дроны. В городе Кстово вблизи Нижнего Новгорода было поражено предприятие "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез".

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На нефтебазе после попаданий БПЛА вспыхнул пожар. Кадры "бавовны" в сети публиковали местные жители.

Между тем, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утверждает, что на территорию предприятия Кстовской промзоны упали обломки сбитого БПЛА.

"Ликвидацией возгорания сейчас занимаются пожарные, по предварительным данным, пострадавших нет", – написал он.

Пораженный НПЗ находится примерно в 800 км от украинско-российской границы. РосСМИ пишут, что "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" – это одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий в России. Весной 2024 года оно уже подвергалось атаке беспилотников.

Как сообщал OBOZ.UA, в России после двух атак украинских БПЛА приостановил работу Рязанский нефтеперерабатывающий завод. В результате ударов дронами на объекте произошло возгорание нефтехранилища.

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