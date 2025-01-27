Рязанский НПЗ приостановил работу после ударов украинских дронов – Reuters

В России после двух атак украинских БПЛА приостановил работу Рязанский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). В результате ударов дронами на объекте произошло возгорание нефтехранилища.

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Об этом пишет Reuters со ссылкой на информированные источники. Также была повреждена железнодорожная погрузочная эстакада и установка гидроочистки, которая используется для удаления примесей из продуктов нефтепереработки.

"Железнодорожное погрузочное оборудование повреждено. Загрузка по железной дороге не производилась, они прекратили переработку нефти", – сказал собеседник издания.

Другой источник сообщил, что отгрузка прекращена с пятницы, 24 января, также подтвердив, что НПЗ был остановлен из-за невозможности отгружать нефтепродукты.

За 2024 год Рязанский нефтеперерабатывающий завод переработал 13,1 миллиона метрических тонн нефти, то есть почти 5% от общей переработки в России. Там было произведено 2,2 млн тонн бензина, 3,4 млн тонн дизельного топлива, 4,3 млн тонн мазута и 1 млн тонн авиационного топлива.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 24 января Служба безопасности Украины и Силы специальных операций нанесли удары в Рязанской области РФ. Был поражен один из крупнейших в России нефтеперерабатывающих заводов – Рязанский НПЗ, а также Рязанская ТЭЦ.

В ночь на 26 января дроны снова атаковали НПЗ в Рязани, после попаданий там вспыхнул пожар. К нефтеперерабатывающему заводу понеслись пожарные машины, а дорогу к предприятию перекрыли, хотя местные власти и минобороны РФ и заявляли о "уничтожении БПЛА".

Эту атаку совершили подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины и Главного разведывательного управления Минобороны Украины, заявили в Генштабе ВСУ.

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